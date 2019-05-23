На положительный результат миграции, по данным ЦБ, значительно повлиял Brexit, снизилось число людей, уезжающих в Великобританию, а также благоприятное положение на рынке в Литве.
Сбалансировать поток миграции помогла и рекордная с 1990 года иммиграция. Ее причина - упрощение иммиграционной политики, что уже третий год подряд способствует росту числа приезжающих иностранцев (не граждан ЕС). Кроме того, этому способствует и рост числа вернувшихся домой граждан Литвы.
Более благоприятные тенденции миграции и осторожная оценка влияния новых работников несколько пригасила рост нехватки рабочих рук. Однако, как отмечает ЦБ, с этим сталкивается немалая часть компаний, и это является фактором быстрого роста зарплат. В крупных городах Литвы уровень безработицы сократился до 3,8%.
На остальной части территории Литвы уровень безработицы составляет 7,6%, однако среди них относительно немного безработных, которые соответствуют необходимому уровню.
Решения власти и напряжение на рынке труда обуславливает быстрый рост зарплат. В частном секторе уже в прошлом году рост зарплат составил 9,4%. Похожий темп сохраняется в последние два года, поэтому рост зарплат понемногу снижается.
Однако тенденция роста зарплат наблюдается в госсекторе. По данным отчета, в течение долгого времени темпы роста составляли 6-7%, в прошлом году зарплаты увеличились на 10,2%. Это результат повышения зарплат в преподавателей вузов и работников сферы здравоохранения.
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