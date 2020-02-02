"Когда меня пригласили принять участие в этих курсах, я уже не шла, а летела из библиотеки. В голове вертелась одна мысль: неужели я одна буду такая старая, сумею ли. Но я всегда хотела научиться пользоваться компьютером", - рассказала Матявичене.

Эльвира 15 лет работала бухгалтером, а потом посвятила свою жизнь детям, их у нее пятеро. После смерти мужа Матявичене переехала в Шатейкяй. У нее началась депрессия. Из-за слабого здоровья она не смогла работать. Тогда она стала завсегдатаем библиотеки. От библиотекаря она узнала о курсах компьютерной грамотности.

"Мне особенно понравилось общаться в социальной сети Fa­ce­bo­ok. Даже мое самочувствие пошло на поправку, я уже не чувствую себя одинокой. Эти курсы изменили мою жизнь", – сказала пенсионерка.

Самое сложное для Эльвиры было - научиться пользоваться мышкой.

Через три дня после начала курсов Эльвира собралась ехать за компьютером.

"Меня похвалила лектор Аушра Вилене и предложила приобрести компьютер. Я думаю - ну неужели не смогу научиться. Думала купить планшет, но потом остановилась на лаптопе и подключилась к интернету. На курсах я научилась пользоваться электронной почтой и э-банкингом. Дома я часто ищу информацию в интернете и общаюсь на Fa­ce­bo­ok, читаю новости, а на YouTube слушаю музыку. У компьютера я провожу 2-3 часа в день", – сказала Эльвира.

Эльвира намерена продолжить учебу и записаться на третьи курсы. Учиться она начала весной 2019 года. На вторые курсы ходила весной. Если здоровье позволит, с удовольствием буду углублять знания", – сказала Матявичене.

По ее словам, все могут научиться пользоваться компьютером, нужно лишь желание. Возраст здесь не помеха. на сказала, что на фейсбуке общается со своими сверстниками. "Я присоединилась к группе одиноких пенсионеров на Fa­ce­bo­ok, там есть мои сверстники и люди помладше, и даже старше меня. Таких людей немало. Я переписываюсь с пенсионерами со всей Литвы, я подружилась с преподавателем, мы с ней общаемся в интернете", – рассказала Эльвира, у которой на Fa­ce­bo­ok 77 друзей.

Библиотекарь Шатейкяй Мартагита Гедвилене сказала, что курсы пользуются большой популярностью, на них приняли больше людей, чем планировалось, они вдохнули в библиотеку жизнь.

"Я боялась, что после того как Эльвира научится пользоваться компьютером, она больше не придет ко мне за книгами. Но все читатели остались – книги и современные технологии отлично сочетаются", – сказала Гедвилене.

На такие курсы можно записаться в любой публичной библиотеке по адресу www.pri­si­jun­gu­si.lt, эл. почте mo­ky­mai@vipt.lt или номеру +370 620 20 961.