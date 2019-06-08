На этой неделе в редакцию DELFI обратилась читатель Диана, которая возмущалась тем, что люди на самокатах вызывают хаос в городе, ей самой несколько раз едва удалось избежать столкновения с людьми на самокатах. Женщина сказала, что люди на самокатах нарушают правила и ездят по тротуарам на слишком большой скорости.

Правда, она отметила еще одну проблему – взятые на прокат самокаты потом бросают, где попало. По словам собеседницы DELFI, отсутствие контроля мешает как пешеходам, так и велосипедистам, поскольку самокаты оставляют не только на тротуарах и пешеходных дорожках, но и на стоянках для машин.

"Я часто хожу по Старому Вильнюсу. В последнее время стало неспокойно. Несутся мимо пешеходов, сломя голову, а потом бросают самокаты где попало. Разве можно оставлять посреди тротуара? А на месте стоянки для авто? Мы часто кричим – хватит загрязнять Вильнюс. Но, господа, по-моему, бросая самокат, где попало, мы загрязняем город не меньше, чем мусором", – писала читатель DELFI.

Вильнюсская мэрия объявила акцию "Не ставь поперек дороги" - ее цель призвать людей на самокатах к порядку и побудить их не бросать самокаты, где попало.

Правда, глава вильнюсской администрации Повилас Подярскис сказал, что за ситуацией наблюдают и принимают соответствующие решения. Если распространение информации не скажется на повышении уровня сознательности жителей, то представители городской власти возьмут инициативу на себя и будут наказывать за нарушение введенных порядков.

Глава компании CityBee, которая предлагает взять напрокат самокаты, Лукас Ила сказал, что нельзя сказать, что никто не контролирует людей, которые берут электросамокаты, поскольку после поездки они должны сфотографировать самокат, а по полученному снимку работники компании оценивают дисциплинированность человека.

Ила сказал, что пока рано предпринимать какие-то жесткие меры в отношении тех, кто оставляет самокаты на тротуаре, поскольку самокаты для многих - новинка, поэтому люди так поступают по незнанию.

Правда, Ила сказал, что чаще всего жалуются как раз на то, что прохожие неуважительно относятся к другим участникам движения и имуществу компании.

"У пользователя нет такой цели взять вещь, а потом бросить ее, однако мы заметили, что пешеходы по непонятной причине опрокидывают самокаты. Ведь если рядом стоят три самоката, толкнешь один - упадут все", – заметил Ила.

По его словам, ситуация должна измениться в середине лета, когда появятся специальные платформы для самокатов, которые не только улучшат возможность их зарядки, но и будут местом, где их можно оставлять.