Электренай распрощался с советским колесом обозрения

В четверг в заброшенном советском парке аттракционов в Электренай снесли один из крупнейших символов города - колесо обозрения.

Уже с начала августа здесь работала техника.

"Остались два аттракциона - американские горки и музыкальные американские горки на окраине. Они точно остаются. Возможно пара мелких аттракционов тоже останется", - сказал BNS мэр города Электренай.

По словам мэра, территория парка развлечений возродится: появятся ухоженные зеленые насаждения, приведут в порядок дорогу, ведущую к этому месту, оборудуют стоянку, освещение, а также здесь должно быть открыто кафе.

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"Появится амфитеатр, кафе, велосипедные горки. Это общественное пространство, с которым что-то еще можно будет сделать в будущем", - сказал мэр Электренай.

Аттракционы бывшего "Детского мира", пожалуй, самое привлекательное место в Электренай, но К. Вайтукайтис опасается, что кто-то в заброшенном парке может пострадать.

"Тяга огромная, все бегут туда, фотографируют, лазают. Но есть проблема: туда идут, лазают и напиваются - как сумасшедшие. Я сплю и, просыпаясь, каждый раз думаю, не покалечился ли кто-то", - сказал мэр города Электренай.

По его словам, работы по реконструкции, как ожидается, обойдутся примерно в 1,8 миллиона евро, продлятся до конца следующего года, а металл от демонтированных аттракционов будет продан.

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