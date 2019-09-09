Электренай распрощался с советским колесом обозрения

Уже с начала августа здесь работала техника.
"Остались два аттракциона - американские горки и музыкальные американские горки на окраине. Они точно остаются. Возможно пара мелких аттракционов тоже останется", - сказал BNS мэр города Электренай.
По словам мэра, территория парка развлечений возродится: появятся ухоженные зеленые насаждения, приведут в порядок дорогу, ведущую к этому месту, оборудуют стоянку, освещение, а также здесь должно быть открыто кафе.
"Появится амфитеатр, кафе, велосипедные горки. Это общественное пространство, с которым что-то еще можно будет сделать в будущем", - сказал мэр Электренай.
Аттракционы бывшего "Детского мира", пожалуй, самое привлекательное место в Электренай, но К. Вайтукайтис опасается, что кто-то в заброшенном парке может пострадать.
"Тяга огромная, все бегут туда, фотографируют, лазают. Но есть проблема: туда идут, лазают и напиваются - как сумасшедшие. Я сплю и, просыпаясь, каждый раз думаю, не покалечился ли кто-то", - сказал мэр города Электренай.
По его словам, работы по реконструкции, как ожидается, обойдутся примерно в 1,8 миллиона евро, продлятся до конца следующего года, а металл от демонтированных аттракционов будет продан.
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