Традиционное летнее мероприятие снова пригласило в этом году на белый, поднимающий настроение праздник, который заставил почувствовать себя так, словно вы отдыхаете на юге Франции.
Учитывая ситуацию с Covid-19, организаторы мероприятия перед ужином заверили, что на празднике будут соблюдены все необходимые требования безопасности.
Правда, количество людей было ограниченным. Но это не сильно изменило настроение и давние традиции французского пикника. Кстати, многие из собравшихся продемонстрировали оригинальные защитные маски.
Как всегда, в мероприятии приняли участие известные люди, в том числе Симона Бурбайте, Виктория Шаулите, Жильвинас Григайтис и другие.
Все участники наслаждались не только ужином, но и выступлением певца Юрия Векленко и музыкой ди-джея.
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