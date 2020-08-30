Традиционное летнее мероприятие снова пригласило в этом году на белый, поднимающий настроение праздник, который заставил почувствовать себя так, словно вы отдыхаете на юге Франции.

Учитывая ситуацию с Covid-19, организаторы мероприятия перед ужином заверили, что на празднике будут соблюдены все необходимые требования безопасности.

Правда, количество людей было ограниченным. Но это не сильно изменило настроение и давние традиции французского пикника. Кстати, многие из собравшихся продемонстрировали оригинальные защитные маски.

Как всегда, в мероприятии приняли участие известные люди, в том числе Симона Бурбайте, Виктория Шаулите, Жильвинас Григайтис и другие.

Все участники наслаждались не только ужином, но и выступлением певца Юрия Векленко и музыкой ди-джея.