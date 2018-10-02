Бируте рассказала, что к первому экзамену она готовилась как настоящая студента: "Мы готовились в последнюю ночь, но нам студентам юридического казалось непростительным плохо показать себя на таком экзамене".
Бируте правильно ответила на все вопросы первого этапа. Но по тогдашним правилам студентов юридического на второй этап не приглашали и они не могли претендовать на получение призов.
В этом году экзамен по Конституции будут сдавать 4 октября. В нем будут состязаться разные группы - школьники, осужденные, незрячие и слабовидящие, лица с юридическим образованием и люди без юридического образования.
Ученики школ и гимназий будут состязаться в 4 группах: 1–4 классы, 5–7 классы, 8–9 классы и 10–12 классы. Самые младшие участники на вопросы отвечать не будут, они будут выполнять творческое задание.
Ответить на вопросы экзамена можно и по интернету на портале DELFI. Тест можно сдать и пользуясь смартфоном.
Те, кто хорошо сдаст экзамен на I этапе, 18 октября примут участие во втором этапе, а 25 октября 32 знатока Конституции получат награды в президентском дворце. Награды вручит президент Литвы Даля Грибаускайте.
Среди призов – планшетные компьютеры, электронные книги и др.
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