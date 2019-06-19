Экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку не сдало более 6% выпускников школ

Как сообщает Национальный экзаменационный центр, этот экзамен в общей сложности сдавало 8352 выпускника.

Его сдали 93,5% выпускников, самый высокий балл за него (9–10 баллов) получили 2,5% выпускников.

Обнародовать результаты государственного экзамена на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе намечается 4 июля.

В этом году просьбы о сдаче экзаменов на аттестат зрелости в общей сложности подали 30 тыс. кандидатов.