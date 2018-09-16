Экстремалы из Вильнюса и Каунаса устроили представление в Каунасе

15 сентября, в Каунасе у здания Slackline Sessions in Kaunas местная команда и гости из Вильнюса провели экстремальное представление - переход по тросу над студенческим городком на высоте 20 м.
Pasivaikščiojimas juosta 20 metrų aukštyje
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Атлеты ходили по тросу шириной 2,5 см на высоте 20 м над зданиями корпусов А и Б.

Все атлеты были со специальными страховками, поэтому никакая опасность им не грозила, единственное, что требовалось - физическая сила, психологический настрой и сильная воля.

Мероприятие было посвящено забегу "Приди и преодолей" в память профессора Казимераса Баршаускаса, котрый в этом году состоится в 20-й раз.

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