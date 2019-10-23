Об этом 22 октября он рассказал на своей странице в фейсбуке. Цесюлис сказал, что ветеринары получили информацию о том, что заяц погиб от загрязнений в воздухе.

"Вы помните того зайца? Только что я получил неофициальную информацию из Ветеринарной службы, сообщается, что заяц, скорее всего, умер из-за последствий пожара, специалисты нашли следы сажи. Будут исследовать наличие тяжелых металлов. Если это подтвердят официально – будет грустно, не то слово", – писал Цесюлис.

Мэр еще раз напомнил о запоздалой реакции центральной власти.

"Я знаю, что все вы ждете новостей, но не все новости такие, какие хочется слышать. Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ведь тогда ясно, как обстоят дела. Да, ситуация становится лучше, НО пожар еще не потушен. Все еще появляются очаги, поскольку покрышки тлеют, на них можно яичницу жарить. И от этого тления мы травимся уже неделю. Спустя неделю и один день, в среду, парламентский Комитет по охране окружающей среды проведет внеочередное заседание по вопросу нашего пожаришки. Спасибо за приглашение. Но.

Я не только мэр, я сейчас и глава центра, возглавляющего операцию. Уважаемые депутаты, ехать к вам и назад – 3 часа. Еще несколько часов у вас – итого 5. Поскольку МВД сообщило, что пожар потушили,а мы собираем мусор, эти 5 ч. для меня очень дороги – мы за это время много можем сделать. Вместо заседания в кабинете предлагают приехать к нам на субботник. Чистый воздух – для вентиляции легких, спорт – здоровье, neне работа – одно удовольствие. А во время работы сами все увидите", – писал мэр.

Цесюлис также разместил фотографии пожарных, которые в адских условиях борются с пожаром.

"Сегодня вечером подходят ко мне пожарные. Говорят, мэр, нам ничего не нужно, только когда закончится эта чертовщина, не могли бы мы месяц ходить в городской бассейн бесплатно", – поделился их просьбой Цесюлис.

Он прибавил, что на премии пожарным деньги переводят со всей Литвы - не только из Алитуса.

"Когда я последний раз проверял счет –было 5899 евро. И сумма растет. Кто евро, кто два, видел два перевода по 500 евро", – писал мэр.

DELFI напоминает, что мэрия Алитуса 22 октября на фейсбуке объявила, что жители попросили о возможности жертвовать деньги на премии пожарным.

"С учетом этой инициативы горожан мэрия открыла счет в банке Šiaulių bankаs LT467181200002130487, на который желающие могут перевести деньги на премии пожарным и на устранение последствий аварии", – сказано на сайте муниципалитета.

Мэрия указала, что те, кто переводит деньги на премии, должны указать "На премии пожарным" (Ugniagesiams premijuoti). Если человек хочет пожертвовать деньги на устранение последствий аварии, то надо указать "На премии ликвидаторам экстремальной ситуации" или "На ликвидацию последствий ЭС" (Ekstremalios situacijos likvidatoriams premijuoti или Ekstremaliai situacijai likviduoti).

Пожар в Алитусе на складе с покрышками начался 16 октября ночью.