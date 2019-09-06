В 2017 году эксперты ВОЗ уже называли Литву самой пьющей не только в Европе, но и в мире. За Литвой в рейтинге следуют Чехия (14,4 л) и Германия (13,4 л). По данным ВОЗ, в среднем европеец старше 15 лет выпивает более двух бутылок вина в неделю. Ежегодно в Европе из-за связанных с алкоголем причин умирает более 290 тыс. человек.
В организации отметили, что Европа по-прежнему остается самым пьющим регионом мира, хотя все фигурирующие в исследовании страны подписали Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы.
Исследование ВОЗ проводилось с 2010 по 2016 год в странах Европейского союза, а также Норвегии и Швейцарии. Данные об употреблении алкоголя в России в него не вошли.
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