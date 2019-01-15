Являются ли методы информационной манипуляции современным изобретением или классическим инструментом прошлых времен? Какие риски сулит эра современных средств массовой информации? Как выстраиваются публичные нарративы в Литве и России? Как определить уровень их объективности?
Эти и иные проблемы обсудят российский и украинский журналист, теле- и радиоведущий Евгений Киселёв, учитель, исполнительный директор Томского православного благотворительного фонда, очевидец Январских событий в Вильнюсе Татьяна Фролова, кинорежиссер, сценарист, лауреат национальной кинопремии "Серебряный журавль" (2016 г.) Артурас Евдокимовас, а также эксперт по информационным войнам Нериюс Малюкявичус. Модератором дискуссии выступит журналист, бывший гендиректор общественного вещателя ЛРТ Аудрюс Сяурусявичус.
Обсуждение злободневных проблем предварит просмотр фильма на русском языке "Чемпион манипуляций: расследование расследования" (авт. A. Евдокимовас).
Организаторами дискуссии международного масштаба являются Клайпедский университет и Самоуправление г. Клайпеды.
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