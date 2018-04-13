На этой неделе агентство BNS провело опрос одиннадцати экономистов и экспертов в сфере миграции, чтобы представить прогнозы масштабов миграции.
Согласно их прогнозам, в 2018 году из Литвы должны эмигрировать около 44 000 жителей - на 4000 меньше, чем в прошлом году, а в страну должны прибыть около 31 000 человек - на 11 000 больше.
"Думающих об эмиграции могут остановить неплохие возможности добиться повышения зарплаты в Литве. Этому будет способствовать рост нехватки сотрудников, который вынудит предприятия согласиться с пожеланиями работников", - сказал BNS старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы (ЦБ) Томас Шяудвидитис.
По мнению участников опроса, эмиграцию также наращивают уже закрепившиеся за рубежом соотечественники, которые приглашают к себе друзей и членов семей, а также сокращение эмиграционных расходов и молодежь, обучающаяся за границей.
Между тем, иммиграция в Литве в этом году, по мнению экспертов, в основном будет расти за счет возвращающихся эмигрантов, а также украинцев и белорусов, ищущих лучшие условия труда.
Лектор Университета менеджмента и экономики ISM Эгле Версяцкайте-Гжесковяк считает, что повышение зарплат привлекает и работников из третьих стран.
"Для иностранных иммигрантов литовские зарплаты кажутся более привлекательными, чем в те, на которые они могут рассчитывать у себя на родине, поэтому их мотивация зеркально отражает мотивы эмиграции литовцев", - отметила она.
По данным Департамента статистики, в прошлом году из Литвы эмигрировали 47 900 жителей – на 4,8% меньше, чем в 2016 году, а иммигрировали 20 400 человек – на 1% больше. 50% последних составили возвращающиеся эмигранты. В первом квартале этого года из страны эмигрировали 10 900 жителей – на 30,5% меньше, чем год назад, а в Литву иммигрировали 8900 – в 2 раза больше.
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