Эксперты вашингтонского аналитического центра Atlantic Council предупредили, что их последние исследования показали, что размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение, информирует американское издание Stars and Stripes.
"Решительная конвенциональная атака со стороны России, особенно внезапная, в короткое время сможет преодолеть эти силы НАТО и США еще до появления подкрепления", – сказано в отчете Atlantic Council.
В отчете "Постоянное устрашение: усовершенствование военных действий США в Северной и Средней Европе" изложен план, который помог бы избежать такого сценария.
Эксперты предлагают увеличить контингент американских военных в Польше, поскольку "в силу размера и географического положения Польша представляет собой важный плацдарм для большей части усилий НАТО в деле защиты территории союзников в трех странах Балтии".
Отчет был подготовлен Филипом Бридлавом - генералом ВВС США, бывшим командующим Европейским командованием вооружённых сил США и Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, и Александром Вершбоу - американским дипломатом, бывшим послом США в России, бывшим заместителем генерального секретаря НАТО.
Документ предали огласке, когда Конгресс США решал вопрос, достаточно ли серьезно американский контингент представлен в Европе для устрашения России. Кроме того, Пентагон рассматривает предложение Варшавы выделить 2 млрд. долларов США (1,8 млрд. евро) на постоянную базу США в стране.
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