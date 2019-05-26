Литовская дорожная полиция в 2018 году зафиксировала больше 268 000 случаев превышения скорости и подчеркнула, что именно этот фактор самая распространенная причина ДТП.

Полиция отмечает, что превышение скорости за городом, где допустимая скорость и без того выше, приводит к более серьезным ДТП, однако в городе из-за превышения скорости сталкивается больше автомобилей, чаще страдают пешеходы.

Полиция акцентирует, что превышающие скорость водители нарушают пределы безопасной скорости, а это мешает оценивать другие обстоятельства, влияющие на безопасность движения и реагировать на препятствия на дорогах.

Плохой пример

Водители часто объясняют повышение скорости спешкой или натянутым ритмом дня. Однако психолог Эгле Масальскене сказала, что реальная причина - иная.

Одна из причин, по которой люди постоянно превышают скорость, по словам Масальскене - это влияние окружения и привычка. По ее словам, люди, живущие в условиях повышенной конкуренции, начинают конкурировать между собой не только на работе, но и на дороге.

"Люди, сами того не понимая, переносят привычку конкурировать и на дорогу. И здесь они хотят быть быстрее других, они несутся через перекресток, когда мигает зеленый свет, но на вопрос, куда они спешили, почему превысили скорость, ответить не могут. Это становится привычкой, которую еще больше закрепляет окружение", – сказала собеседница.

Она акцентировала, что именно общность всех факторов и определяет тот факт, что многие водители превышают скорость, поскольку если люди массово начали бы соблюдать допустимую и безопасную скорость, по словам психолога, это побудило бы так поступать и окружающих. Масальскене рассказала, что люди, которые переезжают в другую страну, быстро приноравливаются к тамошним правилам и ведут себя по установленным там нормам.

"Если в другой стране, где водители строго соблюдают правила, человек начнет превышать скорость и опасно маневрировать, то его не поймут, поскольку ему остается приспосабливаться", – сказала Масальскене.

На дорогах выливают злобу

По словам Масальскене, самая распространенная причина превышения скорости – злоба. Она акцентировала, что водителям важно управлять своими эмоциями, если они чувствуют себя раздраженными, то им стоит сначала успокоится, походить. Психолог заметила, что перенос плохих эмоций на дорогу нередко становится причиной трагических происшествий.

"Человек, который находится под влиянием негативных эмоций, должен их выплеснуть. Обычно, в таком случае человеку стоит побегать, но если в таком состоянии человек садится за руль, он отдает негатив, выжимая газ, однако так отрицательная энергия выходит медленно, кроме того, это опасно для окружающих", – заметила психолог.

Агрессивное вождение - нехорошо

Масальскене пояснила, что должны делать водители, если перед тем, как сесть за руль, их охватывают негативные эмоции.

"Сначала надо спросить себя, как вы себя чувствуете, понять, что породило эти эмоции, на какие действия они побуждают. Если вы находитесь за рулем и эмоции побуждают вас к агрессивному вождению, надо спросить у себя – стоит ли это делать? Может, можно расслабиться иначе, не давя на газ. Третий шаг – используйте другие известные вам способы снятия напряжения", – сказала психолог.

По ее словам, это могут быть разные способы - одним помогает музыка, другим ходьба, третьим - рыбалка и т.д. Но если времени на рыбалку у вас нет, вы должны сесть за руль прямо сейчас, то психолог советует ненадолго остановиться и сделать несколько дыхательных упражнений.

"Вам надо медленно и спокойно дышать. Вдохните, а выдыхайте медленно. Такое дыхание снижает напряжение", – акцентировала Масальскене. Однако, по ее словам, если есть возможность, чтобы снять раздражение стоит минут пять походить и только после этого садиться за руль.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог и Министерством транспорта и коммуникации.