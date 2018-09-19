Эксперты проверят измеряющие среднюю скорость радары: водители не доверяют радарам

"Мы планируем экспертизу, аудит имеющейся методики. Мы хотим, чтобы все на 100% были уверены и спокойны, что система узаконена и работает без отклонений", – сказали DELFI представители ЛДАД.

Пока неясно, какие действия будут приняты, если выяснится, что радары работают плохо. ЛДАД такие предположения отрицает.

"Мы уверены, что с системой все хорошо. Но мы постоянно слышим жалобы, поэтому проведен проверку", – сказали представители ЛДАД.

DELFI напоминает, что на дорогах Литвы установлено 25 таких радаров. Систему запустили не сразу из-за конфликта между двумя участниками конкурса.

В начала июня ЛДАД уведомила, по какой причине были проблемы с проверкой радаров.

"Мы с толкнулись с проблемами, связанными с метрологической проверкой. После конкурса мы подписали договор с победителем, но выяснилось, что он не может провести проверку из-за неточностей в методике. По их словам, методика подготовлена неверно. Мы говорили с теми, кто готовил методику, они утверждают, что все в порядке. Мы попали в игру двух лабораторий", – сказал глава ЛДАД Виталий Андреев.

В Литве есть всего две лаборатории, которые могли участвовать в таком конкурсе – Вильнюсский метрологический центр и ЗАО EKS bandymų laboratorija. Одна из них выиграла конкурс, а другая – конкурс на проверку. Сейчас ЛДАД пытается расторгнуть договор с EKS bandymų laboratorija, которая выиграла конкурс на подготовку методики.

Планируется, что в будущем в Литве число радаров, измеряющих среднюю скорость увеличится до 125-150.