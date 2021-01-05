Эксперты предлагают установить сроки и формы смягчения карантина: что может измениться

В обнародованной во вторник правительством информации экспертов говорится о предложении разрешить общение между человеком из одного домашнего хозяйства с другим домохозяйством (независимо от его размера) с целью предоставления эмоциональной и практической помощи людям, испытывающим сильный стресс от изоляции.
Четыре сценария карантина опираются на прирост новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение 14 дней.
Худший сценарий - если прирост новых случаев превышает 500 случаев на 100 тыс. жителей. В такой ситуации, когда невозможно обеспечить лечение больных COVID-19, предлагается применять самые строгие меры, которые действуют сейчас.
По данным Департамента статистики, в настоящее время заболеваемость ковидом на 100 тыс. жителей в течение 14 дней составляет 1199,1 случая.
Если прирост новых случаев будет меньше 500, но будет превышать 100 случаев на 100 тыс. жителкй, карантин, по мнению экспертов, можно будет смягчить: разрешить общение двух домохозяйств, вернуться к контактному обучению в школах при регулярном тестировании учителей и учеников. При условии ограничения потоков можно было бы разрешить торговлю не только самыми необходимыми товарами.
Если прирост новых случаев на 100 тыс. жителей в течение 14 дней будет составлять 25-100, то национальные ограничения можно будет заменить локальными, разрешить общение трем домохозяйствам, снять ограничения на предоставление услуг здравоохранения, разрешить открыться заведениям общественного питания, возобновить предоставление всех услуг, проведение мероприятий с участием до 100 человек, работу музеев, театров и пр.
Отмена большинства ограничений будет возможна после того, как прирост новых случаев на 100 тыс. жителей будет меньше 25 , если доля положительных тестов на ковид не будет превышать 4% и будет эффективная система тестирования и отслеживания контактов.
В состав экспертного совета входят медики, представители лечебных учреждений и ученые.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: если будет поступать такое количество вакцины, в этом году 70% населения привить не удастся (3)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в...
Пандемия урезала доходы трети жителей Литвы: у некоторых доходы снизились больше чем на 150 евро (82)
По словам экономистов, несмотря на кризисный год,...
Эксперты представили правительству 4 сценария карантина в Литве (14)
Представители независимой группы экспертов в...
В Литве диагностированы 1510 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек (3)
В Литве за минувшие сутки диагностированы 1510 новых...
Науседа: санкции в отношении Беларуси не должны ухудшить положение граждан Литвы (20)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...