Просители убежища не могут ни устроиться на работу, ни создавать свой собственный бизнес, пока им не будет предоставлен временный или постоянный вид на жительство в Литве, пишет газета Lietuvos zinios. Международные и некоторые литовские эксперты говорят, что изменение режима принесёт пользу экономике и интеграции беженцев.
Pabėgėlių priėmimo centras
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Как утверждает Жигимантас Маурицас, главный экономист банка Luminor, если иммигрантам разрешено въезжать, то их права должны быть приближены к правам местного населения.

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"Ключом к полной интеграции человека в общество является предоставление как можно более приближенных или даже идентичных прав, как у местных жителей", - отметил он.

По данным Lietuvos zinios, Ирландия, которая наряду с Литвой была одной из европейских стран, которые не позволили просителям убежища работать, в июне этого года изменила порядки и стала предоставлять им право на работу.

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