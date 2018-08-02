Как утверждает Жигимантас Маурицас, главный экономист банка Luminor, если иммигрантам разрешено въезжать, то их права должны быть приближены к правам местного населения.
"Ключом к полной интеграции человека в общество является предоставление как можно более приближенных или даже идентичных прав, как у местных жителей", - отметил он.
По данным Lietuvos zinios, Ирландия, которая наряду с Литвой была одной из европейских стран, которые не позволили просителям убежища работать, в июне этого года изменила порядки и стала предоставлять им право на работу.
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