1 марта в Вильнюсе был представлен отчет исследования литовского рынка труда, а также социальной и миграционной политики, проведенный

экспертами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В отчете сказано, что, несмотря на быстрый рост экономики страны после всемирного кризиса 2009 года, страна сталкивается с глубокими структурными проблемами. Во-первых, это – демографические вызовы, связанные с постоянной эмиграцией, обусловленной низкими зарплатами и плохими условиями труда.

Неравенство доходов – еще одна большая проблема Литвы.

Отмечается, что небольшие хозяйства немного выиграли от роста экономики в последнее время.

В документе речь также идет о вступившем в силу в 2017 году новом Трудовом кодексе, реформе страхования от безработицы, системе трудоустройства и пенсионной системе, которые должны увеличить гибкость рынка труда, обеспечить доходы. Но, по данным экспертов, ресурсы, выделяемые на эти сферы, по-прежнему ограничены.

"Нужны долгосрочные политические решения для совершенствования навыков работников, роста продуктивности, роста зарплат, снижения предпосылок для эмиграции и снижения неравенства доходов", – сказано в отчете.

ОЭСР рекомендует политикам Литвы проделать следующую работу:

1. Наблюдать за изменениями на рынке труда после изменения ТК, особенно это касается качества рабочих мест и появления советов в компаниях, за их влиянием на профсоюзы. Если появятся отрицательные последствия, принять соответствующие поправки.

2. Ужесточать санкции за нарушения ТК работодателями. Корректировать функции персонала Государственной инспекции по труду с учетом новых условий ТК.

3. Укреплять помощь людям, которые ищут работу, создавать условия для их участия в хороших программах обучения.

4. Поддерживать практику совершенствования работников и поддерживать финансами компании, которые предоставляют услуги обучения.

5. Увеличить срок выплат пособия по безработице, улучшить уровень финансовой помощи и повысить налоговые субсидии для государственной пенсионной системы, чтобы обеспечить выплату адекватных пенсий и ограничить рост нищеты среди людей старшего возраста.

6. Расширить политические меры, направленные на эмигрантов - не только квалифицированных, но и тех, кто обладает средней квалификацией. Выделять больше ресурсов на программу "Глобальная Литва", экономически поощряя вернувшихся работников.

7. Менять налоговую структуру, ввести прогрессивные налоги. Увеличить налоги на имущество, рост капитала и охрану окружающей среды, а собранные средства использовать на финансирование социальной сферы.

Литва надеется, что ее в этом году пригласят стать членом ОЭСР. Эстония стала членом этого "клуба богатых стран" в 2010 году, Латвия в 2016 г. Польша вступила в эту организацию еще в 1996 г., всего организация объединяет 35 стран мира.

Став членом ОЭСР, Литва сможет пользоваться данными новейших исследований и применять хороший опыт стран для улучшения качества управления государством.