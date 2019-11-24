Психологи и социологи говорят, что это потому, что люди не могут объективно сравнить свою жизнь, потому что они недооценивают изменения, которые произошли за десятилетие. Кроме того, их финансовые возможности и потребности сильно различаются сейчас и десять лет назад, и доходы значительного количества людей выросло не так сильно, как цены.

Антанас Кайрис, ученый из Института психологии Вильнюсского университета, говорит, что человеческая память не позволяет получить объективные данные о том, что было десять лет назад, поэтому она основана на эмоциях.

"Десять лет - это период, который практически невозможно сравнить. Экономисты могут сделать это на основе статистики, но не каждый из нас может. (...) Мы полагаемся на эмоции, потому что, помня, что я мог купить 10 лет назад, я даже не помню, какие были цены. Я помню только эмоции и то, был ли я богат или беден", - сказал ученый BNS.

Кроме того, по его словам, люди оглядываются не только себя, но и окружающих - если кто-то становятся богаче, они, естественно, чувствуют себя беднее.

"Когда мы начинаем говорить о том, что я чувствую в данный момент, могу ли я заработать много денег, обычно возникает вопрос, могу ли я заработать много денег по сравнению с другими людьми. Несмотря на то, что я могу объективно покупать больше, чем десять лет назад, но, глядя на ориентиры в моей среде, возможно, из-за неравенства в доходах или по другим причинам, я чувствую, что могу покупать меньше", - пояснил А. Кайрис.

В то время директор Vilmorus Владас Гайдис считает, что финансовые возможности и потребности людей часто сильно различаются сейчас и десять лет назад.

"Пока мужчина не женат и не имеет детей, он - лучший потребитель. (...) Десять лет спустя он женат, имеет детей, должен заплатить за детский сад, школу, кредиты. Жизнь изменилась, и необходимо копить, смотреть, это не та жизнь, которая была раньше", - сказал В. Гайдис BNS.

"Пенсионер, который десять лет назад все еще работал и мог тратить больше, потому что зарабатывал, а когда достигнет пенсионного возраста, - это другая ситуация", - добавил он.

Исследование, опубликованное на этой неделе Swedbank, показало, что за десятилетие расходы людей на удовольствие увеличились, но в то же время больше людей считают, что они могут покупать меньше сегодня, чем в 2009 году.

По данным исследователей, в период с 2009 по 2019 год расходы на досуг, одежду, хобби, сладости, лакомства, аксессуары, а также меньшие расходы на курящих возросли на 6 процентов.