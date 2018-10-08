Об этой проблеме на фейсбуке упомянул исследователь истории культуры, общественный деятель Дарюс Куолис, который 20 сентября получил письмо от работающего в министерстве коллеги: "Добрый день, уведомляю". И далее ссылка на объявленный 10 сентября конкурс госзакупок.

"Центр расширения образования при министерстве сообщает, что в ходе осуществления проекта "Создание и внедрение цифрового содержания образования", стоимостью 7 810 930 евро, "проводят закупку с целью приобретения услуг на подготовку программ начального, основного и среднего образования и сопровождающих их материалов". А предложения должны быть представлены до 15 октября 2018 года", – писал Куолис.

Он обратил внимание на то, что министерство приглашает поставщиков услуги в течение 25 дней создать группы ученых, учителей, подготовить исчерпывающие проекты создания этими группами нового содержания образования с 1 по 12 класс во всех сферах - от этики, математики до физкультуры.

"Правда, "поставщики услуги" могут разделить "объект покупки" на части и выбрать: создание всех программ или только их части.

Победитель конкурса должен до 31 января 2019 года подготовить данные о программах, а до 31 мая - "проекты программ", – сказал Куолис.

По его словам, такой авантюрной скорости закупок в сфере образования в Литве еще не было.

"Не доводилось слышать, чтобы Министерство образования какой-либо другой страны "купило" все содержание системы образования в процессе конкурса. Ведь речь идет о самом главном: чему будем учить и как будем учить детей в Литве, какой фундамент заложим? Об этом говорит вся академическая община: во-первых, надо договориться о принципах, целях, направлениях и вехах, а потом сплачивают людей над разработкой проекта", – писал специалист, заметив, что министерство не сообщало об этом конкурсе на своем сайте.

"При этом в рамках этих документов уведомляют о двух взаимоисключающих моментах: "в 2018 г. обновляют содержание всех общеобразовательных программ"; в ноябре 2018 г. "начинают работать 9 групп экспертов по обновлению содержания, проводят публичные консультации"!!! И кто же будет консультироваться в ноябре после покупки содержания – поставщик услуги с покупателем?", – вопрошает Куолис.

Эксперт в сфере образования Виргиня Будене заметила: "Создание содержания образования - это вопрос создания государства. Что значит содержание? Это вся философия школы, цели, которые ложатся в основу всех программ. Все государства серьезно подходят к созданию этой системы, никто не делает никакие госзакупки, куда попадают случайные люди, предложившие более низкую цену, которые потом создадут это содержание. Такого нет нигде в мире".

"Вокруг министерства есть множество различных ведомств, которые отвечают за создание содержания, они должны это делать, привлекая экспертов, академиков, учителей. Почему этого нет? Или мы чего-то не знаем, может, мы видим лишь фрагмент?", – сказала Будене.

Директор Центра расширения образования при министерстве Гедрюс Вайдялис уточнил, что в ходе закупок ищут не тех, кто создаст содержание, а только экспертов, которые помогут в этой работе. Якобы заплатить им за работу можно только, купив их услуги в таком виде. По его словам, эксперты будут работать над системой два года, намечены консультации с учителями и родителями.

Он уточнил, что на закупки выделено 1,3 млн. евро.

"7 млн. евро - это вся стоимость проекта за 4 года, включая создание и внедрение. Сейчас на два года намерены купить услуги 84 экспертов для 8 разных сфер за 1,4 млн. евро", – заметил директор.

Эксперт в сфере системы образования Вилия Таргамадзе в принципе критиковала решение обновить программы.

"В содержание образования закладывают и ценности. Сейчас нет договоренности о методологии. Только когда достигнута договоренность в этом вопросе, можно готовить программы. Сейчас в программе закупок даны задачи на разных уровнях, они не связаны с концепцией Хорошей школы", – сказала Таргамадзе.

Она обратила внимание на то, что ученые Вильнюсского университета еще в 2009 году указали, что нынешние программы общего образования носят эклектический характер.

"Наша самая большая проблема в том, что забывают о том, что в основе образовательной программы лежат ценности, об этом надо договориться. К этому надо подготовиться. Это не может решать группа людей или один человек", – сказала Таргамадзе.

"Мы разрушаем демократию. Сегодня в Литве не работает Совет по образованию, Совет по общему образованию не имеет своего слова, Коллегия министерства не работает. О чем мы говорим? Мы говорим о диктате нескольких человек или группировке в масштабах всей Литвы", – продолжила эксперт.