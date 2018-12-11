"Восстановление здания Большой синагоги или любой другой значимой части комплекса зданий на территории синагоги стало бы неверным сигналом, потому что ущерб, причиненный Вильнюсской Большой синагоге и еврейской общине во время Второй мировой войны и после нее невосполним", - говорится в обнародованных в понедельник рекомендациях рабочей группы, сформированной по инициативе Еврейской общины Литвы (ЕОЛ).

Как говорится в распространенном ЕОЛ сообщении, эксперты предлагают в целях придания этому месту надлежащего мемориального статуса снести здание находящегося на территории синагоги детского сада и сконцентрировать все внимание на сохранении и экспонировании сохранившихся фрагментов.

"Лучший способ сохранить Вильнюсскую Большую синагогу - это сохранить артефакты и рассказывать прекрасную историю литваков будущим поколениям через внушительный нематериальный опыт, исходящий от ценностей этого особого пространства", - приведены в сообщении слова члена экспертной группы Сергея Кановича.

Эксперты также предлагают привлечь текст и мультимедийные средства для ознакомления будущих посетителей с ценностями этого места.

Также предлагается связать этот объект с другими памятными местами еврейского Вильнюса, а пространство Большой синагоги проектировать так, чтобы оно было привлекательно и для туристов, и для местной общины, доступно круглые сутки. Его использование не должно быть коммерческим.