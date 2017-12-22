Эксперты из Центра криминалистической экспертизы полиции Литвы после изучения рукописного текста установыили, что акт о независимости Литвы, который профессор Людас Мажилис обнаружил в Германии, был написан Юргисом Шаулисом, утверждается в распространенном полицией пресс-релизе.
Jurgis Šaulys / Projektas „Misija Sibiras“

Профессор Л.Мажилис обратился к экспертам полиции с просьбой определить, кто же составил Акт о независимости Литвы.

В ходе экспертизы эксперты сравнили дополнительно предоставленные образцы почерка Й.Шаулиса с Актом о независимости, и подтвердили, что документы написаны одним человеком.

Полиция Литвы, учитывая историческое значение этого документа, проводила экспертизу безвозмездно.

Статьи по теме:
Германия поздравляет Литву: найден Акт 16 февраля 1918 года  (91)
Дипломаты Литвы выясняют правой статус акта 16 февраля 1918 года  (4)

29 марта 2017 года в дипломатическом архиве Германии был обнаружен оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля на литовском языке. Его обнаружил профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

Историки считают, что этот документ, подписанный 20-ю сигнатарами, 99 лет назад немецким дипломатам мог передать подписант Юргис Шаулис.

Вполне возможно, что 16 февраля 1918 года было подписано несколько таких актов, но местонахождение других неизвестно.

Литовская Тариба (Совет)под председательством Йонаса Басанавичюса Акт Независимости подписала в Вильнюсе 16 февраля 1918 г. Историки полагают, что в тот день могли быть подписаны несколько документов, но где они находятся, не известно.

February 16 Act, the Signatories and Prof. Liudas Mažylis
February 16 Act, the Signatories and Prof. Liudas Mažylis
© DELFI montažas
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Прославившийся профессор ездил в Берлин на автобусе  ответил Бумблаускасу (54)

Когда выяснилось, что профессор университета им....

Правительство одобрило соглашение с Германией о передаче Акта 16 февраля (4)

Правительство Литвы в среду одобрило соглашение с...

Общество

Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (6)

В этом году в праздничный период много выходных,...

2018 год объявлен годом историка и просветителя С. Даукантаса (11)

Сейм Литвы 2018 год объявил годом просветителя, историка...

Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)

В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...

Литва преподнесёт Папе римскому самый миниатюрный в мире вертеп (8)

Президент Литвы Даля Грибаускайте по случаю...

Жители Литвы и бизнес перевели на счет армии 175 000 евро (25)

Литовская армия получила выделенную ей жителями...

TOP новостей

Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (173)

Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...

Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)

Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...

Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)

В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...

Во время охоты ранен мужчина (7)

В субботу, накануне Сочельника, на территории...

Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (6)

В этом году в праздничный период много выходных,...