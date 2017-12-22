Профессор Л.Мажилис обратился к экспертам полиции с просьбой определить, кто же составил Акт о независимости Литвы.
В ходе экспертизы эксперты сравнили дополнительно предоставленные образцы почерка Й.Шаулиса с Актом о независимости, и подтвердили, что документы написаны одним человеком.
Полиция Литвы, учитывая историческое значение этого документа, проводила экспертизу безвозмездно.
29 марта 2017 года в дипломатическом архиве Германии был обнаружен оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля на литовском языке. Его обнаружил профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.
Историки считают, что этот документ, подписанный 20-ю сигнатарами, 99 лет назад немецким дипломатам мог передать подписант Юргис Шаулис.
Вполне возможно, что 16 февраля 1918 года было подписано несколько таких актов, но местонахождение других неизвестно.
Литовская Тариба (Совет)под председательством Йонаса Басанавичюса Акт Независимости подписала в Вильнюсе 16 февраля 1918 г. Историки полагают, что в тот день могли быть подписаны несколько документов, но где они находятся, не известно.
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