С 1 октября жители Литвы и ещё 52 стран мира могут поехать в Ленинградскую область и Санкт-Петербург по бесплатной электронной визе. Перед поездкой в Россию следует позаботиться о сохранности личных данных, предупреждает литовский эксперт по кибернетической безопасности Ритис Райнис.
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Оценивая кибернетическую безопасность в России, руководитель Национального центра кибернетической безопасности Литвы Ритис Райнис в беседе с LRT Radijas предупредил о угрозах, связанных с использованием общественной беспроводной сети. По его словам, коммуникация посредством данного вида связи не кодируется, поэтому передаваемую информацию могут перехватить.

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По мнению Р.Райниса, пароли, вводимые при подключении к электронной почте и социальным сетям, остаются в сети и могут быть использованы.

Р.Райнис посоветовал путешественникам избегать общественной беспроводной связи, при работе с мобильными приложениями использовать 4G или так называемую сеть VPN (виртуальную частную сеть), посредством которой данные кодируются.

Ранее граждане Литвы получили возможность по 30-дневной электронной визе побывать в Калининградской области.

В списке стран, граждане которых смогут оформить электронные визы, значатся Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

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