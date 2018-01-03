– Министр, в ноябре вы говорили, что не думаете, что люди массово будут обращаться за "детскими" деньгами, но в первый же день система "зависла". Сколько уже поступило заявок?

Линас Кукурайтис: Больше 15 000. Люди, наверное, хотят как можно быстрее заполнить заявки и забыть об этом, поскольку такие заявки надо заполнять лишь один раз. А деньги будешь получать, пока ребенку не исполнится 18 лет. Хорошо, что есть те, кто спешит покончить с этим, но хочу напомнить, что неважно, когда будет подана заявка, деньги выплатят за весь год. Можно сделать это до конца года. "Детские" деньги будут выплачивать каждый месяц, это деньги для семьи, поэтому неудивительно, что люди обращаются за ними. Это хорошо. Система уже восстановлена, она работает медленнее, чем хотелось бы.

– Госпожа Билкштите, на тему "детских" денег немало говорят. Деньги будут платить всем, независимо от доходов, количества и возраста детей. Но упразднили дополнительный необлагаемый налогами минимум. Значит, работающие родители не ощутят никакой разницы, в выигрыше будут безработные и малоимущие семьи. Кто выиграет, а кому эта система невыгодна?

Билкштите: Она на руку тем, кто получал меньше доходов. Если семья получала минимум, она не могла воспользоваться необлагаемым налогами минимумом на детей. Сейчас выплаты на детей будут для этих семей дополнительными средствами. Кому невыгодно? Я думаю, упразднение налоговой льготы и переход к пособию имеет два отрицательных аспекта. Первое, это не побуждает декларировать доходы. Второе, пособия формируют менталитет просителей, "попрошаек".

Будет немало случаев, когда люди с большими доходами не будут обращаться за этим пособием, поскольку для них это дополнительное административное бремя. Я думаю, справедливо было бы оставить налоговые льготы. Тогда при декларации доходов было бы видно, достаточно ли людям средств. А может малоимущим надо платить на детей не 30, а 40 евро?

– Господин Кукурайтис, есть люди, которые возмущаются тем, что они должны просить деньги – заполнять заявки и ждать милости власти. Согласны ли вы с тем, что так формируется менталитет просителей?

Кукурайтис: Все зависит, как к этому относиться. Это не пособие, а выплаты на детей. Это делают, чтобы укрепить семьи, побуждать рождаемость и решать проблему нищеты, в которой растут дети, поскольку сейчас 1/3 детей в Литве живет в нищете. Это деньги для конкретного ребенка.

– Но ведь и без того известно, у кого есть дети и сколько. Зачем эта заявка?

Кукурайтис: Это не совсем верные данные. Если взглянуть, сколько людей пользуется налоговыми льготами, о которых говорили, то государство не получало 60 млн. евро. Сейчас , когда на каждого ребенка будут платить 30 евро, нужно 200 млн. в год. Значит использовали лишь треть суммы, принадлежащей детям. Нельзя сказать, что большая часть людей не работает и не пользуется этой льготой. Чтобы получить дополнительный ННМ тоже надо было подать заявку. Я думаю, нельзя утверждать, что мы воспитываем общество живущих на пособие. Эта выплата действует во многих странах, в соседних тоже. Так решается вопрос нищеты и неравенства. Есть политическое соглашение, согласно которому выплаты будут увеличивать.

– Госпожа Блинкявичюте, когда вы работали министром социальной защиты и труда, были введены "детские" деньги, потом их отменили. Всегда поднимался вопрос, почему деньги платят на всех детей - и на тех, кто растет в бедных, и на тех, кто растет в богатых семьях. Что вы об этом думаете?

Блинкявичюте: Это"детские" деньги, которые в общий котел приносят налогоплательщики, мы решаем, что все дети Литвы, независимо от того, в какой семье они воспитываются, равны. "Детские" деньги получают дети, независимо от доходов их родителей. А дальше надо уже говорить о дополнительной помощи семьям. Я приветствую решение правительства выплачивать детям по 30 евро. Но не одобряю упразднение дополнительного НММ, это плохо, нужны комплексные меры.

В программе правительства сказано, что его цель - снизить налоговое бремя для семейных людей. А на деле - оно увеличилось, когда упразднили дополнительный ННМ. (...) Как поляки, так и латыши платят "детские" деньги и параллельно обеспечивают дополнительный ННМ. По данным UNICEF выяснилось, что из 41 страны литовские дети по своему положению, качеству жизни находятся на 33 месте. Это плохо. "Детские" деньги – хорошо, но проблема до конца не решена.

– Господин министр, наверное наивно считать, что 30 евро в месяц побудят людей рожать детей. Нужны комплексные решения и помощь семьям. Какими будут дальнейшие шаги?

Кукурайтис: Вопрос рождаемости решается не только через "детские" деньги, это одно из средств. В прошлом году приняли два важных закона. Это закон об основных правах ребенка и закон об укреплении семей. В нем указано, что семьи укрепляют путем оказания помощи, предоставления услуг. Делаем шаги, продвигаемся вперед.

Блинкявичюте: В первую очередь важно обеспечить стабильность доходов родителей, только в таких условиях семья решится на второго или третьего ребенка. Важно и дружественное окружение для семьи с детьми. Я имею в виду возможность сочетать семью с работой, чтобы работодатели не отказывали женщинам в месте только потому, что она уйдет в отпуск по уходу за ребенком и некому будет работать. Кроме того, после такого отпуска женщина должна без помех вернуться на работу. Значит, нужны качественные услуги – детские сады, ясли, дошкольные учреждения, школы. И очень важна политическая воля. Решать проблемы не на словах, а на деле.