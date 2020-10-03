Эксперт оценил запрет на куренье на балконах: будут скандалы и попытки нажиться на этом

Он сказал, что можно будет найти в подъездах предложение "купить разрешение на курение на балконах".

"Я жду, когда в подъездах появятся такие предложения", – сказал гость передачи. "Я бы так поступил", – шутил Катаускас, критикуя такое решение. В какую цену можно оценить такое разрешение?

"Думаю, это зависит от того, сколько сигарет выкуривает человек, – сказал Катаускас. – Представьте себе - курящий в самоизоляции. н не может курить. За первый день, может, 10 евро заплатил бы, а через 2-3 дня у него уже и сотню можно просить".

"Так можно уменьшит число безработных, увеличить доходы, это даже напоминает прогрессивный налог, – иронично сказал Катаускас о возможности продавать разрешение на курение. – А если серьезно, то будут скандалы".

На этой неделе парламент разрешил и увеличить штрафы за шум в два раза. Но надо ли воспитывать общество штрафами?

"Я не думаю, что это штрафы будут назначать после первого же звонка в обязательном порядке", – сказал собеседник, который сам часто сталкивается с шумом. Под окнами его квартиры находится кафе. Однако Катаускас сказал, что до сих пор ему удавалось решить эту проблему без помощи полиции.

В передаче говорилось и о слухе, будто с середины октября в Литве снова введут карантин.

"Я напомню, бывает второй тур выборов. Во время первого выберем половину сейма, а вторую половину - во время второго, – сказал Катаускас, заметив, что авторы этой теории не учли такой момент. – Надо передвинуть дату, а то нелогично".