DELFI напоминает, что 24 июня утром в редакцию обратился возмущенный читатель, который рассказал, что в 8.20 ч. должен был вылететь с семьей на отдых в Варну (Болгария). Семья с двумя малолетними детьми прошла регистрацию на рейс, а в 7.30 ч. узнала, что вылет перенесли на 11.00 ч., с 8.30 ч. им сказали, что вылет по техническим причинам отложили до 23.00 ч.

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"Очень жаль, что еще одна группа отдыхающих столкнулась с неприятностями в самом начале отпуска, но в последнее время рейсы этих авиакомпаний как тикающие бомбы, каждый раз может случиться что-то неожиданное. На этот раз – техническая неисправность самолета. Хотя такое случается нередко, всем понятно, что за техническое состояние самолетов отвечает авиакомпания. Из предоставленной информации видно, что работники авиакомпании не полностью позаботились о своих клиентах – по закону ЕС, в таком случае пассажирам полагается не только еда, вода, интернет, но и гостиница, между тем Small Planet Airlines схитрила и воспользовалась неведением пассажиров - гостиницу предложили только отдыхающим не из Вильнюса. Вильнюсцам, которые сами позаботились о себе, мы рекомендуем предъявить счета авиакомпании и требовать компенсации. Проживание не является компенсацией. Кроме возвращения платы за гостиницу, всем пассажиром этого рейса полагается компенсация морального ущерба в размере 250 евро – ее можно получить, если обратиться в авиакомпанию или к профессионалам, решающим такие вопросы", – сказал Стонкус.

Пресс-секретарь Small Planet Airlines Берта Ясюкенайте сказала DELFI, что каждую претензию авиакомпания будет рассматривать индивидуально.

"Во-первых, мы хотели бы еще раз извиниться перед пассажирами за неудобства при вылете в Варну и из Варны. Всех клиентов с претензиями предлагаем обращаться непосредственно к нам – каждую претензию мы рассмотрим индивидуально. Мы хотели бы подчеркнуть, что рейсы откладывают нечасто: в этом году на 3 и больше часов задерживались лишь 1,89% всех рейсов Small Planet Airlines, иными словами – меньше 2 из 100. В прошлом году было всего 0,7% таких случаев. Мы понимаем, что это неприятно, особенно, когда клиенты отправляются в долгожданный отпуск. Мы прилагаем очень много усилий, чтобы такое происходило как можно реже, и статистика пунктуальности компании с каждым годом улучшалась", – сказала Ясюкенайте, заметив, что компания заботится обо всех клиентах, а вильнюсцы чаще всего хотят вернуться домой. Она заметила, что если кто-то из вильнюсцев хочет остановиться в гостинице, их пожелание учитывают.