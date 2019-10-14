"В Европу уходят в землю с отрицательной процентной ставкой. В условиях, когда надолго устанавливается отрицательная процентная ставка, на рынке появляются финансовые пузыри, в данном случае есть опасность, что на рынке недвижимости это уже началось, в Дании, в Скандинавии, но это может наблюдаться и у нас. Тут можно говорить, что надо как-то регулировать рынок. Но есть опасность, что при введении налога, когда надо будет регулировать рынок в другую сторону, когда настанет кризис, никто этот налог не отзовет", – сказал в интервью Žinių radijаs Дубниковас.

По его словам этот налог даст немного доходов.

"Другой момент - выбирают неверную модель, поскольку механически снижают планку, с которой начинают облагать недвижимость налогами. Тут мы идем словно к какому-то всеобщему налогу, но доходы от него ничтожно малы. 8 млн. евро, согласитесь, для госбюджета - это капля, даже если оценивать оптимистически", – сказал Дубниковас.

По его мнению, этот налог только злит людей.

"Проблема в том, что налог вводят механически, о его функции не думают, не думают, зачем он. Такой налог не регулирует рынок, не имеет никакого значения. Что касается налога на недвижимость, он может быть шире, планка ниже, но тарифы надо пересмотреть. Сейчас модель такова, что планку снижают, а тарифы оставляют высокими. Это вызывает у людей ненужное раздражение, и доходов не получают", – сказал специалист.

Напомним, что Минфин подготовил проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет. 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро.