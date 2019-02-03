Эксперт InformNapalm Михаил Макарук: если вас захотят взломать, то это обязательно сделают

- Есть ли у вас подтверждение информации про "вагнеровцев" в Каракасе?

- Пока нет. Есть только один момент. Борт российской авиакомпании Nordwind Airlines, которая действует в обход санкций и летает в Крым, приземлился в Каракасе. Судя по первичному анализу этого самолета, у него 237 посадочных мест. Но беда в том, что если мы говорим о вооруженной группировке, то на 237 человек нужна еще экипировка и амуниция. Это самолет не смог бы это все привезти. Но то, что непонятный борт, который никогда не курсировал в этом районе, прилетел в Венесуэлу, говорит о чем-то интересном.

Русские вложили в Венесуэлу 20 млрд. долларов, пытаются создать островок нестабильности в регионе. Их союзники иранцы сказали, что их ВМС хотят организовать исторический морской поход, чтобы показать и закрепить в этом регионе свое присутствие. В большей степени, это имеет пропагандистское значение, потому что ВМС Ирана настолько же карикатурны, как и ВМС России. Поговаривали, что и Кузя (имеется в виду авианосец "Адмирал Кузнецов" - DELFI) мог бы прийти прокоптить Карибское море. Но Кузя уже полупокойник (в 2018 году авианосец получил повреждения при аварии плавучего дока ПД-50 на судоремонтном заводе в Мурманске – DELFI), и неизвестно, когда он выйдет в море. При этом Россия себя называет океанической державой, хотя надводных судов, которые могут плавать в океане, у страны уже нет.

Бодаются ГРУ И ФСБ

- В середине января 2019 года "Новая газета" опубликовала расследование проекта "Досье". В материале утверждается, что в убийстве журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко 30 июля прошлого года в Центральноафриканской Республике (ЦАР) замешано ЧВК "Вагнер", деятельность которой они пытались расследовать, и местная жандармерия. Согласны ли Вы с этим выводами?

- Есть две группировки внутри Кремля, которые пытаются поделить рынки. Первая группировка находится под Вячеславом Сурковым и его другом Евгением Прихожиным, так называемым поваром Путина. Это ЧВК "Вагнер", ее командиром считается Дмитрий Уткин (он же, по догадке, гендиректор "Конкорд менеджмент и консалтинг" — управляющей компании ресторанного холдинга Евгения Пригожина - DELFI).

"Вагнеровцы" первые заходили в Донбасс, затем были в Сирии. Они получают хорошие деньги, но ищут и другие возможности.

Но есть вторая группировка, которую возглавляет министр обороны Сергей Шойгу, который тоже хочет иметь "левые" деньги. У него есть специалисты в ГРУ, которых он собрал в ЧВК "Патриот". Он им сообщил, что они будут работать в ЦАР кем-то вроде инструкторов местных вооруженных сил, то есть контролировать то, что там происходит. "Патриот" приехал в ЦАР – а там уже "вагнеровцы". Это обозлило Шойгу. Он взял своих штатных пропагандистов (имеется в виду Джемаль, Расторгуев и Радченко - DELFI) и отправил в ЦАР, чтобы те сделали разоблачительные репортажи о деятельности ЧВК "Вагнер". То есть, на наш взгляд, это была очередная ситуация, когда бодаются ГРУ и ФСБ.

- Но ведь журналистов в ЦАР отправлял Центр управления расследованиями (ЦУР), один из проектов "Открытой России".

- Пока трудно сказать, понимали ли в ЦУР, на кого, отправляя журналистов в эту опасную командировку, они на самом деле работали. Но для нас очевидно: журналисты туда приезжают, ГРУ их сначала всем обеспечивает, а потом расстреливает. Ведь если внимательно проследить, что после этого происходило в медийном пространстве, то бросается в глаза, что весь хайп был направлен против ЧВК "Вагнер". А Пригожину это было больше всего невыгодно. А выгодно это было той ЧВК, которая туда хотела зайти. В этой истории очень много несуразиц: где и в каком положении были найдены тела, при каких обстоятельствах. Что самое интересное: через два месяца в ЦАР вылетела следственная группа от ФСБ, которая поехала не затирать чьи-то косяки, а, как мы видим, реально расследовать.

Компромат собрать легко

- Украина на своей территории запретила использовать сервисы "Яндекс" и соцсеть "ВКонтакте". В Литве работает и то, и другое. Поскольку "Яндекс" пришел в страну как голландская компания, то запретить ее деятельность нельзя. Эксперты были вынуждены ограничиться рекомендациями...

- В России есть две крупные медийные корпорации – Yandex и Mail. Ru Group. То, что "Яндекс" - это голландская компания, это бред, миф. Согласно уставным документам "Яндекса", 50 плюс один процент акций компании принадлежит Сбербанку России. Кроме того, сооснователь "Яндекса" Илья Сегалович перед своей смертью в 2013 году сказал, что компания русская. Они мимикрируют.

Второй момент, "Яндекс" применяет тактику агрессивного маркетинга. Они лезут, куда угодно. "Яндекс.Директ" - правильные новости. Какой у них был подход: у вас в Украине демократия, а у нас, в России, говорят, какие новости можно показывать, а какие – нет. Законодательство, мол, такое.

"Яндекс.Почту" и "Яндекс.Диск" фээсбэшники регулярно читают и собирают там данные. Есть еще сервис "Яндекс.Карты", на который народ подсаживается. Но при этом у вас в онлайн-режиме скачивается все, что происходит на дороге. А из этого тоже можно сделать дезинформацию. Неоднократно это случалось на Донбассе, когда наши люди использовали "Яндекс.Карты": менялись данные геолокации для того, чтобы украинские военные попали в плен.

"Яндекс. Такси", по нашим данным, это лучшая разведывательная сеть в Европе. Сервис хорошо собирает данные ваших банковских карточек, куда вы ездите и как, все содержимое вашего телефона. Поверьте, из этого можно собрать хорошую базу компромата.

- Обыватель обычно решает так: я далек от политики, я никому не интересен, а сервис удобный, все им пользуются – и ничего...

- Он будет это говорить до поры до времени, пока к нему не придут люди в штатском от ФСБ и не скажут: "Чувак, а ты тут ездил к любовнице. А мы это покажем твоей жене. Давай ты поработаешь на нас. Ты же в институте таком-то работаешь? Или живешь рядом с авиабазой? Давай, ты будешь нам давать информацию". И человек под страхом шантажа начинает работать. А потом он с этой иглы не слезет, потому что у вас в Литве тоже есть статья за государственную измену. И он попадает в капкан – так работают все спецслужбы.

"Яндекс", как я уже сказал, довольно агрессивно ведет себя на рынках. Он пытается судиться с украинской властью и подает в европейские суды. Но я уверен, что компания проиграет.

Так что, рекомендационный характер – это, конечно, прекрасно. Но не забывайте, что вы живете в условиях информационной войны.

Жаловаться некуда

- A Mail.ru group, куда входят "Одноклассники" и "Вконтакте"?

- Я напомню для начала, что эта группа принадлежит личному другу Путина Алишеру Усманову. Давайте называть вещи своими именами: все группы сепаратистов и все группы, которые блокировали украинские части в Крыму, были созданы на базе "ВКонтакте". Мало того, они создают псевдопатриотические группы (например, на украинском, на литовском языке), которые дезинформацию дают дозировано. В один прекрасный момент, когда люди начинают доверять этим группам, их администраторы могут сказать: "Сегодня мы выходим на площадь, потому что кто-то там плохой человек". И народ на такие призывы ведется.

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Кроме того, "ВКонтакте" нарушает закон: там большое количество материалов, используемых без лицензии – программы, музыка, фильмы, большое количество детской порнографии, жестокости. Все это подпадает под европейское законодательство. Но вы никак не можете с этим бороться, потому что администрация, которая сидит в Москве, плевать на все это хотела.

То же самое с "Одноклассниками". Там есть и группы, и сообщества, на существование которых вы никак, в отличие от Facebook, пожаловаться не можете. А эти сайты, между прочим, могут подрывать вашу государственность.

- Насколько успешен, на Ваш взгляд, украинский опыт запрета "Яндекса" и "Вконтакте"?

- До 2013 года "ВКонтакте" всегда бы в топ-5 сайтов в Украине, "Одноклассники" – в топ-10. Сейчас они вылетели из этой десятки. Это лучший показатель. Да, можно скачать VPN и зайти окольными путями в "ВКонтакте". Но все люди – ленивые скоты. Выбирая между необходимостью и удобством, они отдают предпочтение второму. Вы спросите, а куда уйдет молодежь? Украинский опыт показывает, что она уходит в Instagram, в Facebook. Да, какая-то часть пророссийски настроенных групп уйдет в Facebook, но там вы можете бороться с ними в легальном поле. С 2012 года работает офис компании в Варшаве. Украинские власти официально идут на верификацию различных страниц, подаются жалобы. Когда наш сайт пытались банить кучей жалоб ботов, мы жаловались в ответ, и это помогло.

Но не забудьте: у вас на рынке по-прежнему присутствуют антивирусы Касперского, штатного сотрудника КГБ СССР, Avast, Dr.WEB. Это все звенья одной цепи. В том, что Евгений Касперский потерял много контрактов и репутацию, большая заслуга нашего Украинского Кибер Альянса.

- В какой степени защищены различные мессенджеры?

- По нашим данным, серверы Viber в России контролирует Рамзан Кадыров. Говорят, что безопасно пользоваться Telegram. Но давайте вспомним, как русские работали против ИГИЛ. Они просто били там, где было много Telegram-каналов. Да и в общем, они становятся своего рода помойкой. В Европе не пользуются Viber. Используют WhatsApp, Signal, Line. Мессенджер Facebook более-менее надежный. Но, поймите, если вас захотят взломать, то это обязательно сделают.