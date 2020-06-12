Несмотря на то, что изредка в общественном пространстве все еще слышится фраза "в советское время было лучше", доцент Исторического факультета Вильнюсского университета Ауримас Швядас оценил этот период так:

"Я родился в 1974 г., поэтому я жил в Советском Союзе. Конечно, поздний советский период, который я видел в детстве, потом в подростковом возрасте, отличается от опыта моих родителей и дедушек и бабушек. Несмотря на это, я могу сказать одно – самое лучшее, что советский период мне дал - это то, что он завершился".

Жители Литвы столкнулись с целым рядом оккупаций: советской (1940–1941), нацистской (1941–1944), снова советской (1944–1988). Последний период оккупации был самым долгим, а в первые годы оккупации людей ссылали, наблюдался террор и другие насильственные меры, которые оставили шрам не только в истории страны, но и в сознании ее жителей.

Почему с помощью этого режима пытались создать нового советского человека, рассказал Швядас, а о психологических последствиях - профессор Философского факультета ВУ Дануте Гайлене.

Цель СССР была ясна – изменить популяцию Литвы в идеологическом плане, чтобы сопротивление жителей было минимальным. Ради этой цели власти принимали радикальные меры: преследовали людей разных групп, людей закрывали в тюрьмы, пытали и ссылали в малонаселенные районы Сибири.

Метафорически Швядас сравнил это со сносом дома. "Государство можно сравнить с домом, в котором живет общество. Если снести дом, построенный усилиями всех жителей, уничтожить государственность, была разрушена сеть учреждений, которые были основой жизни в государстве, обществу насильно навязали образ жизни, ценности, идеи и даже формы повседневной жизни советской цивилизации", – сказал историк.

Однако репрессии предпринимались не только для того, чтобы уменьшить сопротивление жителей. По словам Швядаса, самый сильный удар пришелся по элите, чтобы остановить создание истории страны и благосостояния самого государства. "Создатели советской цивилизации это хорошо понимали, поэтому старались уничтожить самых способных, тех, кто больше всего достиг, у кого было больше всего перспектив. Страна без самых талантливых, творческих и трудоспособных жителей должна была стать легко управляемой территорией – советской республикой", – сказал историк.

Важнейшим действием в деле уничтожения государства, которое применялось не только в Литве – это ссылки жителей в Сибирь, которые длились больше 10 лет. Многие ссыльные из-за тяжелых физических работ и жизни в суровых условиях скончались в ссылке, а те, кому разрешили вернуться, долго чувствовали последствия ссылки, если хотели поступить в вузы или найти хорошую работу.

По словам профессора Гайлене, разные исследования показывают, что последствия советских репрессий - долгосрочные и комплексные. Нельзя в общем сказать, что этот процесс подействовал на жителей Литвы, ведь он касался людей по-разному. Например, Одних пытали, держали в тюрьмах, в подвалах КГБ, другие чувствовали себя в опасности, их преследовали, они должны были скрываться, вести себя неестественно, третьи – решали отказаться от сопротивления и приспособиться. По этой причине люди чувствовали страх и стресс, которые изменили их и их психологию.

"Со временем из-за постоянного страха люди стали беспокойными, недоверчивыми. Те, которые приспособились к режиму, стали выкручиваться, хитрить, жить двойной жизнью, но все равно никому хорошо не жилось. Некоторые до сих пор носят в себе воспоминания, а во сне переживают опыт того времени", – сказала Гайлене.

Этот опыт жителей Литвы жив и сейчас и действует на часть общества.

"Исследования детей и внуков советских людей показали, что дети репрессированных психологически более устойчивы, они лучше знают историю своей семьи, больше отождествляют себя с ней, им есть чем гордиться. Травмы из поколение в поколение не передается, передается устойчивость. Поэтому это крепкие люди, у них есть сила. Более сложная ситуация в тех семьях, которые приспособились, не сопротивлялись режиму. В таких семьях не так охотно делятся воспоминаниями и историями. Когда мы говорим о менталитете общества, проявляются отголоски советского менталитета, моральное раздвоение, подозрительность, замкнутость, но это понемногу уходит", – сказал профессор.

Историк Швядас поднимает вопрос, сколько в нашем обществе осталось проявлений менталитета homo sovieticus. Он заметил, что после падения СССР последствия его эксперимента мы все еще чувствуем, поскольку до сих пор ведем себя и мыслим не как свободные люди, которые сами могут принимать решения. Однако, оба собеседника согласны с тем, что homo sovieticus уже почти стал историей, литовское общество становится демократичнее, общество больше мыслит, больше говорит о прошлом и об опыте отдельных групп.

"Такая рефлексия, дискуссии очень полезны, это значит, что мы хотим больше узнать себя и критически взглянуть на себя", – обобщила Гайлене. Проект "Миссия Сибирь" 14 июня в День скорби и надежды приглашает вспомнить и отдать дань памяти жертвам советских репрессий минутой молчания и во время акции "Произнеси, услышь, сохрани". Подробности на сайтах www.tylosminute.lt и www.birzelio14.lt.