Было выбрано малознакомое место. Лес в 3 км от деревень Пивочай и Касчунай в Варенском районе. Было видно, что грибники сюда приходят не только по выходным.

Журналист повстречал немало грибников, которые следовали негласному кодексу - увидев другого человека, удалялись от него. Даже в том месте, где очевидно прошел не один грибник, удавалось найти боровики. Журналист не брал сыроежки, колпачки и маслята, поскольку в это время они уже переросли и практически все червивые.

Удалось набрать боровиков, моховиков, подберезовиков, подосиновиков и грибов нового вида - боровиков золотистых (Aureoboletus projectellus). Треть из найденных грибов пришлось оставить в лесу, поскольку они были червивыми.

Сколько грибов удалось набрать всего за один час, смотрите в видеоматериале.