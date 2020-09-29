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Журналист задался вопросом, сколько грибов в Дзукийском лесу можно набрать всего за один час. Представляем вашему вниманию видеоотчет.

Было выбрано малознакомое место. Лес в 3 км от деревень Пивочай и Касчунай в Варенском районе. Было видно, что грибники сюда приходят не только по выходным.

Журналист повстречал немало грибников, которые следовали негласному кодексу - увидев другого человека, удалялись от него. Даже в том месте, где очевидно прошел не один грибник, удавалось найти боровики. Журналист не брал сыроежки, колпачки и маслята, поскольку в это время они уже переросли и практически все червивые.

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Удалось набрать боровиков, моховиков, подберезовиков, подосиновиков и грибов нового вида - боровиков золотистых (Aureoboletus projectellus). Треть из найденных грибов пришлось оставить в лесу, поскольку они были червивыми.

Сколько грибов удалось набрать всего за один час, смотрите в видеоматериале.

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