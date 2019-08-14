Для проведения эксперимента выбрали 6 популярных видов безалкогольного пива. Производители двух из них указали, что в составе продукта вообще нет алкоголя.

В четырех остальных некоторое количество алкоголя содержалось - до 0,5 градуса.

В дегустации участвовали гонщик, лидер команды General Financing team Pitlane, Бенедиктас Ванагас, и редактор по проектам DELFI Томас Янонис. Результат фиксировал глава Alkotesteris.lt Марюс Анусаускас.

Полученный результат фиксировали двумя способами. С помощью детектора алкоголя – их широко использует литовская полиция - в него надо дуть на расстоянии.

Если детектор показывает наличие алкоголя, то используют алкотертер, чтобы установить количество промилле. Однако, по словам Анусаускаса, в правилах алкотестера указано, что если человек пил алкоголь, то надо подождать 10-15 минут и тогда проводить тестирование.

Эксперимент начался с пива, в котором вообще не было алкоголя. Это доказал и детектор, загорелся зеленый свет – производители не лгут.

В остальных случаях зеленый свет не загорелся. Детектор предупреждал о том, что во рту был алкоголь.

Однако, по словам Анусаускаса, через несколько секунд никаких признаков алкоголя во рту не остается. Это доказано в ходе эксперимента. Через 10 секунд детектор показал, что следов алкоголя нет.

Специалист отметил, что алкотестеры, которые использует полиция, часто также фиксируют алкоголь во рту. В таких случаях надо провести через 10-15 минут повторную проверку.

Так поступили и участники эксперимента, проведенного DELFI. Через 10 минут на алкотестере проверили обоих участников эксперимента. Никаких признаков алкоголя в организме алкотестер не зафиксировал. По словам Анусаускаса, все же есть вероятность, что какое-то количество алкоголя будет зафиксировано, если проверять человека сразу после того как он хлебнет безалкогольное пиво. Но для того, чтобы это было значительное количество алкоголя, надо выпить в 10 раз больше безалкогольного пива.

"Но даже в таком случае сложно себе представить такого человека, который выпьет столько пива в короткий срок, чтобы алкоголь не успел выйти из организма", – сказал Анусаускас.