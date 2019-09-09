Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил

Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет содержались самые жестокие преступники Литвы? Заместитель директора закрытого Лукишкского СИЗО-тюрьмы Ромас Останавичюс показал читателям портала DELFI помещения, в которых находились самые опасные преступники. Он показал те места, которые раньше немногие могли увидеть.

"По планам намеревались строить 8-метровый забор", – рассказал в начале экскурсии Останавичюс, показывая высокий тюремный забор.

По его словам, забор был построен из камней. Сейчас забор 5-метровый. На вопрос, были ли за все 115 лет существования тюрьмы случаи, когда заключенные пытались перелезть через забор, он ответил, что такие случаи были.

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"Да. Были. Один заключенный пытался даже перелезть через крышу, но охрана была готова встретить его. Он недолго был на воле", – сказал Останавичюс.

Он рассказал, что иногда через забор запрещенные вещи заключенным перебрасывали их знакомые.

Останавичюс показал места, куда без сопровождения не мог попасть ни один человек. В зале, который на первый взгляд напоминает помещение храма, по словам замдиректора в советское время проводили танцевальные вечера, а до этого – религиозные обряды.

"Мы знаем, что в то время, когда строилась тюрьма, люди были набожными. Тюрьма поэтому так и строилась - неважно, что люди находятся в заключении, у них должна быть возможность посещать храм. К сожалению, нет исторической информации о том, как проходили обряды в тюремных храмах, однако, насколько я знаю, в советское время в этом зале проводили танцевальные вечера для работников. Здесь проходили корпоративные вечеринки того времени.

Позже здесь проводили разные мероприятия как для заключенных, так и для работников: концерты, спектакли, выступления. Не секрет, что здесь пресс-конференции проводили и министры", – рассказал Останавичюс.

Он сказал, что заключенным такие мероприятия нравились: "Это было событием для них, поводом выйти из камер и принять участие в мероприятии. Некоторые говорили, что в других колониях им не доводилось бывать в подобных помещениях, где проходят мероприятия. Нас ограничивали законы – всех мы сюда не могли приводить. Мы выбирали людей, дублировали некоторые мероприятия, приводили разные группы", – сказал он.

Останавичюс во время экскурсии показал и помещения, в которых содержали арестованных, осужденных и осужденных на пожизненное заключение.

"В этом крыле содержали осужденных на пожизненное заключение", – рассказал он. Около каждой двери установлен сигнал тревоги.

"Они нужны из соображений безопасности, в случае нападения. Если в коридоре произойдет какое-то столкновение, то достаточно нажать кнопку, и дежурные придут на помощь", – рассказал он.

Останавичюс также показал камеры заключенных. "Эта камера площадью 8 кв. м. Осужденные на пожизненное заключение по УК ЛЛР содержатся в одиночных камерах. Правда, были исключения - если заключенные договорились между собой, хотят жить вместе, то пишут заявление, службы его рассматривают и передают вердикт главе тюрьмы", – рассказал он.

"Каждый человек надолго в той же камере не оставался. По определенным причинам, из-за обмена информацией, их переводили в другие камеры", – ответил Останавичюс на вопрос о том, где была камера осужденного на пожизненное заключение Хенрикаса Дактараса. Он сказал, что камера Дактараса ни чем не отличалась от других.

Он рассказал, что осужденные могли смотреть телевизор, интернета у них не было.

"У осужденных мог быть магнитофон, чайник. Если у него на счету были деньги, эти вещи он мог купить в тюремном магазине", – сказал Останавичюс.

Он рассказал и о режиме дня заключенных.

"Осужденные вставали в 6 ч. Отбой в 22 ч. С 22 ч. в коридорах выключали свет. Правда, оставляли такое освещение, чтобы надзиратель, подняв затвор на окне камеры, мог видеть, что там происходит", – сказал он. Завтрак осужденным давали в 6.30 ч. Потом шли прогулки, визиты к врачам или прокурорам. Заключенных должны были заправить постель.

Сейчас помещение тюрьмы пустует. Заключенных здесь не осталось.

Комплекс Лукишкского СИЗО-тюрьмы состоит из 6 зданий в центре Вильнюса рядом с парламентом, Верховным судом Литвы, библиотекой им. М.Мажвидаса и МИДом. э

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