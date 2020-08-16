Эксклюзивное интервью с основателем NEXTA: мы – голос революции в Беларуси, но стали им поневоле

Сегодня Степан Светлов, которого также знают под именами Степан Путило и Степан NEXTA, живет и работает на территории Польше – 27 июля ему исполнилось 22 года. История возникновения NEXTA берет свое начало в 2015 году, когда Степан, будучи школьником, создал канал на YouTube. Первое видео – песня «Выбора нет» (кавер-версия произведения «Выхода нет» группы «Сплин») – была приурочена к очередным президентским выборам в Беларуси. Позже на канале стало появляться все больше материалов, роликов, выпусков новостей и резонансных документальных фильмов. Степан признается, что журналистикой начал заниматься еще в школе, в старших классах он даже издал несколько номеров газеты. Позже наш герой уехал учиться в Силезский университет в Катовицах, где изучал кино и телепроизводство. Все это время он продолжал заниматься каналом и журналистской деятельностью, аудитория постоянно росла. В 2017 году на его YouTube канале вышел фильм «Их ждет смертная казнь» - об очередном смертном приговоре в РБ, - собравшем свыше 5,5 млн просмотров. В 2019-м свет увидел новый фильм Степана - «Лукашенко. Уголовные материалы», который вызвал широчайший общественный резонанс. Телеграм-канал Степан стал активно развивать осенью 2018 года, отличительная черта команды NEXTA – минимальное количество рекламы. В феврале того же года на Светлова попытались завести уголовное дело по статье 368 УК РБ «Оскорбление президента» за ролики на YouTube. После этого инцидента, опасаясь преследований со стороны власти, в Беларусь он не приезжает.

- Совокупная аудитория телеграм-каналов NEXTA, NEXTA Live и сатирического канала LUXTA сегодня насчитывает около 3 млн человек, при этом аудитория продолжает быстро расти. До президентских выборов ваш канал уже был одним из самых популярных в Беларуси, но с началом протестов вы пошли по экспоненте. Число подписчиков телеграм-медиагруппы NEXTA растет быстрее, чем количество зараженных коронавирусом – за несколько дней на вас подписались сотни тысяч человек. Как вы сами лично для себя объясняете такой успех?

- Сейчас рост заметно замедлился – мы уперлись в потолок. Похоже, мы взяли все, что можно было собрать в русскоязычном телеграме. За счет чего такой рост? Давайте скажем спасибо глупой власти, которая заблокировала Интернет в Беларуси. По сути, он работал только через VPN, а Павел Дуров (глава Telegram – прим.) добавил мощностей. Таким образом, весь фокус общественного внимания переключился на телеграм, так как основные ресурсы были заблокированы. Грубо говоря, почти все новостные ресурсы были заблокированы. Даже государственные СМИ писали сообщения в телеграме, не указывая ссылок на сайты. Поскольку до начала всех событий наши телеграм-каналы уже были самыми многочисленными – на тот момент аудитория насчитывала 340 тысяч пользователей – люди массово ринулись к нам, в том числе и из-за границы. Все оказались в информационном вакууме – мы его пробили.

© Скриншот

- Ваш коллега, действующий главред NEXTA Роман Протасевич, с момента начала протестов дал немало интервью самым разным изданиям и блогерам, но вы хранили молчание и отказались от общения с прессой. В чем причина?

- Поток информации – 200 сообщений в минуту, то есть более 100 тысяч в день. Мы осознанно решили разделиться. Во-первых, Роман сейчас главный редактор, хотя на данный момент он, как и вся команда, очень устал и уже перестал давать интервью. У нас просто нет времени. Сон сегодня стал роскошью…

- У вашего канала нет штатных журналистов. Правильно ли я понимаю, что над ним, несмотря на огромный информационный нажим, по-прежнему трудятся всего три-четыре человека?

- На данный момент мы усилились – довели число людей до шести, но в обычное время на канале действительно задействованы четыре человека. Тем не менее, в ближайшее время мы будем расширяться – лишние руки просто необходимы.

- В день вы публикуете свыше 1 000 новостных сообщений разного толка. За сутки к вам стекаются десятки тысяч материалов со всей Беларуси. Команда самостоятельно обрабатывает все запросы и обращения или же вы открываете доступ пользователям, превратив канал в публичную площадку?

- Нет. Мы самостоятельно обрабатываем и проверяем все потоки информации, которые стекаются на наш ресурс со всех концов страны. Каждые пять минут мы выдаем новый пост. Несмотря на усиление, в роли ударной силой канала по-прежнему выступают четыре человека.

- Накануне в РБ на тебя завели уголовное дело. Буквально накануне выяснилось, что тебя объявили в розыск не только в Беларуси, но и в России. Что инкриминируют?

- Организацию массовых беспорядков. Это довольно смешно. Знаете, мы даже составляли список потенциальных дел, которые можно было бы завести на членов нашей команды – набралось около десяти статей. Мы их придумываем… За организацию беспорядков светит от пяти до 15 лет лишения свободы, но это еще не все – нас обвиняют якобы в подготовке волнений. Уж не знаю, кого мы там готовили… Возможно, к нам привязались за видео сцепок людей, хотя мы публиковали эти ролики исключительно в целях просвещения, поскольку, как показывает печальный опыт, в Беларуси нужно быть готовым к задержаниям – нужно знать, как удержать своих. В противном случае, если не сумеешь отстоять своих и попадешь в руки силовиков, человеку просто могут дать 15 суток ни за что, а как белорусские «служители правопорядка» могут обращаться с задержанными в камерах – вы все видели. Кто не видел, посмотрите фотографии тех, кого выпустили из изолятора Окрестина…

- Как ваша семья справляется с происходящим?

- Семья сейчас в Беларуси. Старается не унывать, держится неплохо и даже участвует в акциях солидарности. Конечно, я хотел их вывести перед президентскими выборами, но не успел. События разворачивались настолько стремительно, что времени не хватило… На отца хотели завести уголовное дело за оскорбление милиционера из-за какого-то поста в Facebook, когда он возмутился, что его не пустили на стадион. Мой отец – спортивный журналист, работает на «БелСат». Он единственный, кто успел выехать. Сегодня он со мной в Польше.

- Массовые протесты, развернувшиеся в Беларуси, беспрецедентны. На акции солидарности выходят представители самых разных слоев населения. Вы нашли для себя объяснение тому, что происходит? За кого выходят люди? За Светлану Тихановскую, наперекор Лукашенко или против полицейского произвола?

- Все сошлось воедино – три ручья и многочисленные ручейки слились в могучую реку… На мой взгляд, если бы ОМОН и силовики не проявили столь анормальную жестокость на акции 9 августа, а это была именно мирная акция, то таких масштабных протестов, как сегодня, в Беларуси бы не было. Я в этом уверен. Насилие сыграло огромную роль. Уже после этого люди стали массово выходить против произвола милиции, ОМОНа… Очевидно, власти были в панике, поэтому принимали решения впопыхах. Это привело к тому, что на улицы вышла вся Беларусь, и здесь нет места преувеличениям. На протесты вышли те города, которые за всю свою историю никогда не показывали такой непокорности. Сегодня насилие отошло на второй план, власти сменили стратегию и пытаются любыми способами задобрить граждан – милиционеры дарят цветы, стали довольно дружелюбно вести диалог, но это все обман.

Aliaksandras Lukašenka © Stopkadras

- Хотите сказать, что многочисленные кадры, где милиция дарит полевые цветы, а омоновцы позволяют обнимать себя девушкам, - лицемерие?

- Совершенно верно. Я хочу это подчеркнуть. Не нужно себя обманывать. Без приказа милиция не то что цветы не подарит, но даже не выйдет на разговор – все это делается по отмашке сверху. Но люди все это понимают, граждане скандируют: «Не забудем! Не простим!». Сегодня нам стало известно еще об одном погибшем. Все погибшие – мирные люди. С другой стороны, все сотрудники МВД, которые действительно хотят быть с народом, сейчас пишут рапорты об увольнении. Мы опубликовали свыше 50 таких документов. Очевидно, что на сторону народа переходит все больше людей. 15 августа к забастовке присоединился ряд журналистов Белтелерадиокомпании – главного рупора государственной пропаганды.

- Это серьезное потрясение для властей?

- Безусловно. Нам доподлинно известно, что успокаивать сотрудников «Белорусского телевидения» лично прибыла правая рука Лукашенко Наталья Кочанова. Ситуация реально историческая.

Возвращаясь к теме насилия, полицейский произвол стал катализатором реакции – вслед за ним начали массово выходить города, на десятках предприятий начались забастовки. Фальсификации и накрученный на выборах результат в 80%, безусловно, оказал меньшее влияние на происходящее. Основная причина недовольства – издевательства и избиения мирных людей. Сегодня основные лозунги уже направлены именно против Лукашенко – народ Беларуси требует, чтобы он ушел.

- Говоря о географии протестов, Минск и Западная Беларусь выходят на улицы активнее, нежели жители условного Востока?

- Судя по акциям 14 августа, можно сказать, что да. Западные регионы были активнее, но 15 августа начали массово выходить восточные – Кричев, Могилевская область, Витебская область... Сегодня на карте Беларуси протестуют почти все города. Проще сказать, в каких населенных пунктах нет протестов. Даже в деревнях были небольшие цепочки по десять человек. По сути, сейчас встает вся Беларусь… Лукашенко в панике. Мы уже видели, что он созванивался с Путиным, а по итогам заявил, что Россия готова помочь при военной угрозе.

- Насколько реальна угроза аннексии Беларуси со стороны России?

- Угроза аннексии не так велика. Почти на всех акциях мы видим плакаты и транспаранты с надписями «Путин, разберемся без тебя». Белорусы понимают, что Россия здесь не причем. О России здесь вообще никто не говорит. Эти протесты не про Россию – они о Беларуси, про Беларусь и для Беларуси. Если, например, в Крыму звучали лозунги, повсюду мелькали российские триколоры, то у нас этого нет. Никаких флагов нет, никаких просьб о присоединении – нет. Люди просто хотят свободы, люди хотят сбросить Лукашенко.

Однако со стороны власти будут вбрасываться фейки о мистической военной угрозе для России. Лукашенко уже начинает их вкидывать…

Если же Россия все-таки сюда придет и, не дай Бог, решит ввести войска, это будет огромной неожиданностью. В этом случае РФ получит мощнейшие санкции со стороны Европы, Беларусь же будет полностью отрезана от остального мира. Белорусы этого не хотят, люди просто этого не выдержат. Повторюсь – пока такой угрозы не видно.

© Asmeninio albumo nuotr.

- Согласны ли вы с утверждением, что сейчас NEXTA вершит революцию?

- В значительной степени, я думаю, да.

- Осознаете ли вы, какой вес сегодня имеет ваше слово для сотен тысяч белорусов, какую ответственность вы взвалили на свои плечи, и какова может быть цена последствий? Не для вас лично – для Республики Беларусь…

- Полагаю, да. Мы действительно стали рупором той ситуации, которая разворачивается сейчас в Беларуси. Это было вынужденно. Мы стали голосом этой революции, но поневоле… Так получилось. Мы были и остаемся самым популярным телеграм-каналом. Мы душой и сердцем болеем за Беларусь. Мы отошли от некоторых журналистских стандартов, потому что мы хотим изменить страну. Но я не буду отрицать, что в значительной степени люди стали выходить и благодаря нам. Революцию вершит не один человек, ни два и ни три – революцию вершит весь народ. За 26 лет народ натерпелся сполна.

- Агентство Bloomberg сообщило о возможном отъезде Лукашенко и его ближайшего окружения в Россию. Получали ли вы такую информацию от источников во власти?

- На данный момент мы полностью ориентированы на потоки сообщений из столицы и регионов, дабы не упустить то, что происходит сейчас. К сожалению, сегодня мы не работаем с источниками, приближенными к высшему руководству, так как у нас нет времени проверить эту информацию, хотя сообщений приходит много. У нас были источники в окружении Лукашенко. В частности, было сообщение о президентском самолете, который готовится вылететь в Турцию – за это нас критиковали, но мы получили ее от источника и перепроверили на Flightradar… Иными словами, чтобы работать на этом направлении и проверять информацию такого рода, свободных рук пока нет.

Единственное, что мы можем подтвердить наверняка – Лукашенко передвигается на вертолете, чтобы не сталкиваться с людьми. 15 августа он ехал кортежем, поскольку встреча была очень близко, но его массово засигналили и освистывали на каждом перекрестке, чего раньше не случалось.

- Революция свершилась, Лукашенко уходит. Что дальше?

- Переходное правительство, которое, я надеюсь, возглавит Светлана Тихановская, поскольку она официально победила на президентских выборах. Первостепенное требование – освобождение всех политических заключенных и всех задержанных на акциях. Далее состоятся новые честные выборы с участием всех тех, кто хотел в них участвовать – Сергей Тихановский, Валерий Цепкало, Виктор Бабарико и так далее. Конечно, на это уйдут недели и месяцы, но это наиболее вероятный сценарий в случае нашей победы, а победа уже свершилась. Беларусь прошла точку невозврата – пути назад нет. Даже если протесты немного утихнут, волну уже не остановить. Люди твердо понимают – они сила и они большинство.

Спасибо за беседу.