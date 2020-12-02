Пенсию в размере четырех базовых величин госпенсий (232 евро) политику, завершившей активную карьеру, начнут выплачивать с 1 января следующего года.

По закону, госпенсия первой степени может назначаться лицам, которые хотя бы два года занимали пост премьера, спикера Сейма, председателя Верховного или Конституционного судов.

Решение принято по предложению бывшего спикера Виктораса Пранцкетиса.

И. Дегутене была главой литовского парламента в 2009–2012 годах.