Она подчеркнула, что больше 6 млрд. евро из фонда ЕС - это долг, который придется отдавать путем введения новых налогов.

"Не надо забывать, что мы все восстанавливаем в долг. Это значит, что мы забредаем в болото долга, в яму, а последствия выхода из кризиса лягут на плечи будущих поколений. Радоваться этим деньгам не стоит, поскольку это долги", – сказала LRT Грибаускайте.

"Не сказали, во что это обойдется Литве, ведь все это не бесплатные деньги, они взяты взаймы. Хочу, чтобы вы поняли, что ЕС берет в долг, все страны будут отдавать, включая и Литву", – сказала она.

Экс-президент предупредила, что для возвращения долга надо вводить новые налоги.

"Я хочу объяснить, что все это не так просто и однозначно, поскольку хотят ввести так называемый цифровой налог, налог для крупных корпораций, что может вызвать определенное геополитическое напряжение с некоторыми странами, и налоги на эмиссию CO2", – предупредила Грибаускайте.

Она сказала, что Литве надо внимательно использовать свой баланс.

"Я хотела бы так сказать – в данном случае как в вопросе бюджета на 7 лет, так и в вопросе пакета помощи, каждая страна борется сама за себя, у нее есть один голос, который может блокировать все", – подчеркнула экс-президент.

По ее словам, Литва должна выбрать 2-3 приоритета и активно предлагать, как объединить региональный интерес, а также высказаться по актуальным вопросам, например, по средствам на закрытие ИАЭС или поднимать вопрос безопасности и бойкота электроэнергии БелАЭС.

Еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс в мае сказал, что из фондов на сумму 750 млрд. евро Литва может претендовать на 6,3 млрд. евро. Если страны-члены одобрят это, то фонд будут финансировать на средства, которые берет взаймы ЕК.

Деньги на субсидии и кредиты страны получат в течение двух лет, а долг вернут в 2027-2058 гг. Брюссель поднимает вопрос возвращения долга за счет введения налога на пластик, налогообложения крупных корпораций.

Однако пока государства не проявляли энтузиазма в вопросе введения общих налогов, поэтому, скорее всего в будущем деньги придется вернуть за счет увеличения своей лепты в общий котел или засчет меньших выплат по программам.