Экс-президент Литвы Валдас Адамкус с минувшей пятницы находится в больнице, пишет портал lrytas.lt. По данным источников портала, Адамкус простыл во время церемонии перезахоронения останков руководителей и участников восстания 1863-1864 гг.
Valdas Adamkus
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я простыл во время похорон, было холодно", - сказал DELFI Адамкус.

По словам Адамкуса, он сам поехал в больницу после похорон участников восстания 1863-1864 гг, поскольку неважно себя почувствовал.

"Обычный насморк, плюс холодная погода, – сказал экс-президент. – В моем возрасте, говорят, не надо разыгрывать молодых, надо беречь себя".

Адамкус подчеркнул, что "это не болезнь". "Тут нет никакой трагедии", – сказал DELFI экс-президент.

DELFI напоминает, что в начале ноября Адамкус отметил свой 93-ий день рождения.

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