"Я простыл во время похорон, было холодно", - сказал DELFI Адамкус.

По словам Адамкуса, он сам поехал в больницу после похорон участников восстания 1863-1864 гг, поскольку неважно себя почувствовал.

"Обычный насморк, плюс холодная погода, – сказал экс-президент. – В моем возрасте, говорят, не надо разыгрывать молодых, надо беречь себя".

Адамкус подчеркнул, что "это не болезнь". "Тут нет никакой трагедии", – сказал DELFI экс-президент.

DELFI напоминает, что в начале ноября Адамкус отметил свой 93-ий день рождения.