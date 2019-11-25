"Я простыл во время похорон, было холодно", - сказал DELFI Адамкус.
По словам Адамкуса, он сам поехал в больницу после похорон участников восстания 1863-1864 гг, поскольку неважно себя почувствовал.
"Обычный насморк, плюс холодная погода, – сказал экс-президент. – В моем возрасте, говорят, не надо разыгрывать молодых, надо беречь себя".
Адамкус подчеркнул, что "это не болезнь". "Тут нет никакой трагедии", – сказал DELFI экс-президент.
DELFI напоминает, что в начале ноября Адамкус отметил свой 93-ий день рождения.
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