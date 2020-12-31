"Политики и главы страны, бывшие руководители должны показать пример, должны показать, что они доверяют вакцине, науке и этому открытию в борьбе с пандемией", – сказала в передаче "Тема дня" на LRT Грибаускайте.
Она сказала, что и сама готова сделать прививку, даже публично.
"Конечно, как только меня пригласят, когда я попаду в какую-то группу, с удовольствием, даже если потребуется, я готова сделать прививку публично", – заметила Грибаускайте.
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что пока нет особой стратегии вакцинации глав государства от COVID-19.
Литва на данный момент получила две партии вакцины BioNTech и Pfizer, всего – 20 475 доз.
Сейчас ждут поступления третьей партии. В Литве в первую очередь прививают врачей, работающих с больными коронавирусом пациентами.
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