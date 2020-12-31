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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что нынешние и бывшие главы страны, политики должны показать пример и делать прививки от COVID-19.
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Политики и главы страны, бывшие руководители должны показать пример, должны показать, что они доверяют вакцине, науке и этому открытию в борьбе с пандемией", – сказала в передаче "Тема дня" на LRT Грибаускайте.

Она сказала, что и сама готова сделать прививку, даже публично.

"Конечно, как только меня пригласят, когда я попаду в какую-то группу, с удовольствием, даже если потребуется, я готова сделать прививку публично", – заметила Грибаускайте.

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Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что пока нет особой стратегии вакцинации глав государства от COVID-19.

Литва на данный момент получила две партии вакцины BioNTech и Pfizer, всего – 20 475 доз.

Сейчас ждут поступления третьей партии. В Литве в первую очередь прививают врачей, работающих с больными коронавирусом пациентами.

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