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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте убеждена, что в детстве книги имеют особое значение, поэтому очень важно, чтобы родители читали своим маленьким детям сказки, чтобы воспитывали потребность и любовь к чтению.
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
© Saulius Čirba

"Существует прекрасная традиция - начинать жизнь со сказки, а потом искать эту сказку и добро в своей жизни", – сказала Грибаускайте в завершении акции организации "Спасите детей" #GelbėkSuPasaka.

На протяжении месяца известные люди Литвы читали сказки и делились ими в социальных сетях, призывали вспомнить о тех людях, которые больше всего в экономическом плане ощутили бич коронавируса. В пресс-релизе организации сказано, что по случаю Международного дня защиты детей и завершения акции #GelbėkSuPasaka экс-президент Грибаускайте поделилась своими детскими воспоминаниями, связанными с чтением, сказками и книгами.

Грибаускайте до сих пор помнит, какое удовольствие ей доставляло чтение сказок. Читать она начала рано, поэтому книги были для нее долгожданным подарком. Особое предпочтение она отдавала магическому сказочному миру Андерсена и Гауфа.

Когда Грибаускайте подросла и могла ходить в библиотеку, она часто ходила в библиотеку А.Мицкявичюса на ул. Траку, и приносила книги не только себе, но и родителям. Любовь к чтению никуда не ушла и с возрастом. Грибаускайте читает разную литературу и не пропускает ни одни Книжную ярмарку.

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