"Я выбрал список, в котором, по моему мнению, больше всего подходящих людей, из которых я могу выбирать. За них и голосовал. (…) (Голосовал) за стабильность, поскольку, я думаю, она нужна, когда появляется много внутренних проблем, и, конечно, нельзя избегать и проблемы за рубежом, вокруг нас, особенно у восточных соседей", - сказал Адамкус.
Delfi напоминает, что 11 октября выборы проходят с 7 до 20 ч. Избиратели должны принести с собой ручку, документы и быть в масках.
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