Первой была сцена из "Лебединого озера" Петра Чайковского, которую исполнили солисты литовского театра Ольга Коношенко и Йонас Лауцюс. В этот вечер на сцене выступили еще три пары литовских солистов: Кристина Гуджюнайте и Геннадий Жуковский, Анастасия Чумакова и Даниэлис Доланас, а также Юлия Станкявичюте и Иеронимас Кривицкас.

В концерте Baleto gala выступили три пары из театров других стран: Сара Ламб и Вадим Мунтагиров из Королевского балета (Лондон), Ксения Овсяник и Дину Тамазлакару из Берлинского государственного балета и пять танцовщиков из Польского национального балета: Палина Русецкая, Павел Концевой, Патрик Вальчак и уже выступавшая в Литве пара – Юка Эбихара и Давид Тшенсимех. На вечере выступила и пара из США - специалисты по бальным танцам Антонина Скобина и Денис Дроздюк.

Играл симфонический оркестр Литовского национального театра оперы и балета под руководством Мартинаса Сташкуса.

Почетные гости вечера - в фотогалерее: