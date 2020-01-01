Литовский театр оперы и балета 31 декабря вечером пригласил почетную публику на торжественный концерт Baleto gala. На концерте присутствовал и экс-президент Валдас Адамкус с супругой Алмой. В концерте были заняты 20 солистов балета из Литвы, Польши, Германии и США.
Valdas ir Alma Adamkai
© Martynas Aleksa

Первой была сцена из "Лебединого озера" Петра Чайковского, которую исполнили солисты литовского театра Ольга Коношенко и Йонас Лауцюс. В этот вечер на сцене выступили еще три пары литовских солистов: Кристина Гуджюнайте и Геннадий Жуковский, Анастасия Чумакова и Даниэлис Доланас, а также Юлия Станкявичюте и Иеронимас Кривицкас.

В концерте Baleto gala выступили три пары из театров других стран: Сара Ламб и Вадим Мунтагиров из Королевского балета (Лондон), Ксения Овсяник и Дину Тамазлакару из Берлинского государственного балета и пять танцовщиков из Польского национального балета: Палина Русецкая, Павел Концевой, Патрик Вальчак и уже выступавшая в Литве пара – Юка Эбихара и Давид Тшенсимех. На вечере выступила и пара из США - специалисты по бальным танцам Антонина Скобина и Денис Дроздюк.

Играл симфонический оркестр Литовского национального театра оперы и балета под руководством Мартинаса Сташкуса.

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