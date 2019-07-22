О том, удастся ли в Литве сократить число дизельных автомобилей, на прошлой неделе говорилось в передаче на радио Žinių radijаs.

Министр Мажейка сказал, что на сегодняшний день Литва - единственная страна, которая пока не справляется с проблемами, которые вызывают дизельные автомобили, поэтому уже осенью будет представлен план, в рамках которого всем, кто откажется от старых дизельных авто, выделят компенсацию в размере 1000 евро.

По словам министра, Литва относится к числу стран, в которых покупают много дизельных автомобилей.

"Это, наверное, естественно, поскольку нет никакой мотивации ни в форме налогов, ни в форме льгот, а в других странах есть и ограничения.

Все отрегулировано так, чтобы люди были мотивированы покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили.

"Наша цель - сделать так, чтобы жители вместо дизельных авто, загрязняющих автомобилей покупали транспортные средства на другом топливе", – сказал министр.

"Установлен средний показатель максимально допустимых выбросов двуокиси углерода – 130 г/км. Это был бы максимальный показатель, если больше, то пришлось бы платить налог", – сказал Мажейка.

На вопрос, каким будет налог, министр пока ответить не смог.

"Наверное, это работа Минфина. Они должны подсчитать, поэтому мне сегодня сложно сказать, но сумма должна быть мотивирующей на покупку другого автомобиля.

Сколько автомобилей в Литве попадает в категорию, выбрасывающих больше 130 г/км двуокиси углерода, министр сказать не мог.

О новом налоге высказался и бывший министр Навицкас.

"Это был бы очень хороший результат, если бы налог ввели на автомобили с выбросами двуокиси углерода больше 130 г/км.

Я бы сказал, что это прогресс, ведь ранее говорили о 180 г/км и выше, но в таком случае я бы сказал, что налог коснется 80% автомобилистов в Литве.

Это наверное был бы значительный шаг, могут приветствовать такой смелый шаг", – сказал Навицкас.

На вопрос, как он оценивает решение выплачивать 1000 евро за отказ от старого дизельного автомобиля, Навицкас ответил, что этого недостаточно.

"Не даром премьер-министр Саулюс Сквернялис упоминал о применении финансовых механизмов", – отметил Навицкас.

DELFI напоминает, что на минувшей неделе Сквернялис сказал о том, что правительство рассматривает введение двух налогов - на недвижимость и на автомобили.