Литовский апелляционный суд в среду отклонил жалобу его адвоката по поводу постановления Вильнюсского окружного суда от 15 июня, согласно которому еще на три месяца продлевается срок временного ограничения права собственности на денежные средства.

Согласно данным дела, при обысках у Масюлиса было найдено 242 400 евро, 130 фунтов стерлингов и 1600 долларов США.

Адвокат Масюлиса в жалобе утверждал, что часть этих денег принадлежит третьим лицам и предназначалась для инвестиций в недвижимость или является деньгами его семьи. Он также утверждал, что нет данных о том, что эти деньги были получены преступным путем.

Отклонив жалобу, суд указал, что из предъявленных Масюлису обвинений видно, что эти деньги могли быть получены в результате преступных деяний: более 100 000 евро - взятка, а остальные изъятые во время обыска наличные деньги могли быть получены из неустановленных источников доходов, незадекларированы, не подтверждены документами и предположительно не являются законными доходами, полученными в результате незапрещенной правовыми актами деятельности.

Это определение суда обжалованию не подлежит.

Обвинения в деле о политической коррупции предъявлены трем юридическим и физическим лицам: Партии труда, ДЛ, концерну MG Baltic, бывшим лидерам либералов и трудовиков Масюлису, Витаутасу Гапшису, бывшему либералу Шарунасу Густайнису, члену Гинтарасу Степонавичюсу и бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису.

Рассмотрение дела продолжится после летних отпусков - ближайшее заседание суда состоится 12 августа.