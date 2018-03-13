Он также подчеркнул, что более высокий уровень радиации при горячих испытаниях в конце 2017 года был выявлен только у 1% отходов, поэтому усовершенствовать придется лишь небольшую часть контейнеров, используемых для транспортировки и хранения.

"Это действительно не должно затянуть процесс закрытия, это техническое решение, которое возникает при передаче объекта в эксплуатацию, при проверке его контакта с радиоактивными отходами. Я точно не считаю, что это существенное событие, которое может затянуть процесс закрытия станции", - сказал Янулявичюс BNS. Напомним, что он покинул пост главы станции в конце января этого года.

По его словам, более высокий уровень радиации был только у части твердых отходов, которые сейчас продолжают содержать во временном хранилище, построенном еще в период работы станции.

"Здесь из мухи делают слона, поскольку эти более активные отходы, по моим данным, составляют всего 1% всех отходов. Основную часть отходов можно транспортировать без проблем, и только в отношении одного процента следует корректировать технологическое решение", - сказал Янулявичюс.

По его словам, контейнеры соответствуют параметрам, которые были предусмотрены техническим проектом, однако информация о радиоактивности отходов была устаревшая.

"После выявления повышенной радиоактивности подрядчик и заказчик ищут соответствующее технологическое решение (...) Возможно, потребуется дополнительная защита для этих контейнеров во время транспортировки и хранения, однако это решаемо", - сказал Янулявичюс.

В октябре прошлого года Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы разрешила ИАЭС начать горячие испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов. В ходе горячих испытаний проверяется, как действует оборудование сортировки радиоактивных отходов. Комплекс стоимостью почти 200 млн. евро построила немецкая компания российского капитала Nukem Technologies, а контейнеры произвела немецкая GNS.

Ранее консорциум Nukem и GNS долго спорил с Литвой по поводу качества контейнеров, поэтому в декабре 2012 года доноры закрытия станции заморозили финансирование строительства хранилища, однако в июле 2013 года финансирование возобновилось. Дополнение к договору о строительстве хранилища, в котором стороны отказались от взаимных претензий, ИАЭС, Nukem и GNS подписали в ноябре 2015 года.

Литва первой в мире закрыла считающиеся небезопасными советские реакторы типа РБМК (такие же были установлены и на Чернобыльской АЭС). Окончательно ИЭАС будет закрыта к 2038 году. Выполняя обязательства по вступлению в Евросоюз, Литва остановила первый реактор станции в 2004 году, а второй - в конце 2009 года.