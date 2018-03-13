То, что на недействующей Игналинской АЭС (ИАЭС) при испытании нового комплекса по хранению радиоактивных отходов была выявлена повышенная радиация части отходов, не повлияет на ход закрытия станции, заявил Дарюс Янулявичюс, который на момент испытаний руководил ИАЭС.
© DELFI / Domantas Pipas

Он также подчеркнул, что более высокий уровень радиации при горячих испытаниях в конце 2017 года был выявлен только у 1% отходов, поэтому усовершенствовать придется лишь небольшую часть контейнеров, используемых для транспортировки и хранения.

"Это действительно не должно затянуть процесс закрытия, это техническое решение, которое возникает при передаче объекта в эксплуатацию, при проверке его контакта с радиоактивными отходами. Я точно не считаю, что это существенное событие, которое может затянуть процесс закрытия станции", - сказал Янулявичюс BNS. Напомним, что он покинул пост главы станции в конце января этого года.

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По его словам, более высокий уровень радиации был только у части твердых отходов, которые сейчас продолжают содержать во временном хранилище, построенном еще в период работы станции.

"Здесь из мухи делают слона, поскольку эти более активные отходы, по моим данным, составляют всего 1% всех отходов. Основную часть отходов можно транспортировать без проблем, и только в отношении одного процента следует корректировать технологическое решение", - сказал Янулявичюс.

По его словам, контейнеры соответствуют параметрам, которые были предусмотрены техническим проектом, однако информация о радиоактивности отходов была устаревшая.

"После выявления повышенной радиоактивности подрядчик и заказчик ищут соответствующее технологическое решение (...) Возможно, потребуется дополнительная защита для этих контейнеров во время транспортировки и хранения, однако это решаемо", - сказал Янулявичюс.

В октябре прошлого года Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы разрешила ИАЭС начать горячие испытания комплекса сортировки и хранения радиоактивных отходов. В ходе горячих испытаний проверяется, как действует оборудование сортировки радиоактивных отходов. Комплекс стоимостью почти 200 млн. евро построила немецкая компания российского капитала Nukem Technologies, а контейнеры произвела немецкая GNS.

Ранее консорциум Nukem и GNS долго спорил с Литвой по поводу качества контейнеров, поэтому в декабре 2012 года доноры закрытия станции заморозили финансирование строительства хранилища, однако в июле 2013 года финансирование возобновилось. Дополнение к договору о строительстве хранилища, в котором стороны отказались от взаимных претензий, ИАЭС, Nukem и GNS подписали в ноябре 2015 года.

Литва первой в мире закрыла считающиеся небезопасными советские реакторы типа РБМК (такие же были установлены и на Чернобыльской АЭС). Окончательно ИЭАС будет закрыта к 2038 году. Выполняя обязательства по вступлению в Евросоюз, Литва остановила первый реактор станции в 2004 году, а второй - в конце 2009 года.

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