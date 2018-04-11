Такое наказание в среду ему назначил Клайпедский окружной суд, информировала BNS представитель суда Лайма Домаркене.

"Суд признал бывшего директора порта по инфраструктуре и гражданина Латвии виновными. Г. Зумараса суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно - исполнение наказания отложено на два года. Суд также запретил ему два года работать на государственной службе. Гражданин Латвии оштрафован на 9,4 тыс. евро, штраф нужно заплатить в течение двух месяцев", - сказала BNS Л. Домаркене.

По ее словам, суд также конфисковал у Г. Зумараса полученные как взятку от Г. Камкалова 5 тысяч евро и дорогие часы.

Решение Клайпедского окружного суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.