Такое наказание в среду ему назначил Клайпедский окружной суд, информировала BNS представитель суда Лайма Домаркене.
"Суд признал бывшего директора порта по инфраструктуре и гражданина Латвии виновными. Г. Зумараса суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно - исполнение наказания отложено на два года. Суд также запретил ему два года работать на государственной службе. Гражданин Латвии оштрафован на 9,4 тыс. евро, штраф нужно заплатить в течение двух месяцев", - сказала BNS Л. Домаркене.
По ее словам, суд также конфисковал у Г. Зумараса полученные как взятку от Г. Камкалова 5 тысяч евро и дорогие часы.
Решение Клайпедского окружного суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.
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