Бывший директор по инфраструктуре Клайпедского порта Гядиминас Зумарас за получение взятки от бывшего председателя правления строительной компании Latvijas tilti Геннадия Камкалова осужден на 2,5 года условно. Между тем взяткодатель Г. Камкалов судом оштрафован.
© Augustas Didžgalvis

Такое наказание в среду ему назначил Клайпедский окружной суд, информировала BNS представитель суда Лайма Домаркене.

"Суд признал бывшего директора порта по инфраструктуре и гражданина Латвии виновными. Г. Зумараса суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно - исполнение наказания отложено на два года. Суд также запретил ему два года работать на государственной службе. Гражданин Латвии оштрафован на 9,4 тыс. евро, штраф нужно заплатить в течение двух месяцев", - сказала BNS Л. Домаркене.

По ее словам, суд также конфисковал у Г. Зумараса полученные как взятку от Г. Камкалова 5 тысяч евро и дорогие часы.

Решение Клайпедского окружного суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.

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