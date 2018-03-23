Задержанная в Чикаго бывший член сейма Литвы Неринга Венцкене в четверг предстала перед судом в США.
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По информации портала, судьи отложили решение о высылке Н. Венцкене в Литву.

Ранее BNS уже сообщал, что Н. Венцкене была задержана в США 22 февраля.

На следующий день после задержания состоялось судебное заседание. На нем Н. Венцкене подала прошение об освобождении под залог, однако суд его отклонил. По информации прокуратуры, процесс проходит в Чикаго.

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Если ее передадут Литве, то Н. Венцкене будут предъявлены обвинения в том, что она не выполнила решение суда передать дочь брата Драсюса Кядиса матери девочки Лаймуте Станкунайте, что злоупотребляла правами представителя ребенка, и в прочих нарушениях.

Сейм лишил Н. Венцкене депутатского мандата в июне 2014 года в связи с непосещением заседаний парламента.

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