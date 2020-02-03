По данным издания, с таким заявлением Пукас обратился в муниципалитет. Представители муниципалитета отклонили заявку, поскольку Пукас был судим. После этого политик обратился в суд.

"Почему я достоин? Потому что я вырастил 10 детей. Все хорошо воспитаны, все в порядке. Суд принял жалобу, тут не может быть никакого самоуправства", – возмущался Пукас.

Напомним, что в июне 2019 года Литовский апелляционный суд признал Пукаса виновным в сексуальных домогательствах к одной девушке, работавшей его помощницей, но оправдал по трем другим эпизодам (иски девушек, которые приходили к нему устраиваться на работу).

Экс-депутату назначили штраф в размере 1500 евро. Сейчас дело рассматривает Верховный суд Литвы. Расследование было начато в марте 2017 года.

Пукас сам отказался от депутатского мандата в январе 2018 года перед голосованием по импичменту. Конституционный суд объявил, что он нарушил клятву, домогаясь своих помощниц и претенденток на это рабочее место.

В советское время Пукас был судим за спекуляцию (эта деятельность в годы независимости была декриминализирована).

Государственная пенсия второй степени, на которую претендует Пукас, составляет 116 евро.

Ее назначают лицам, которые вырастили и хорошо воспитали пятерых детей.