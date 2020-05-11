Однако, замечают они, тут есть, что обсудить.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что решение выплатить ищущим работу людям по 200 евро - логичное.

"Надо понимать, что пособие по безработице платят 9 месяцев, постепенно оно снижается, у некоторых вообще может наступить время, когда им ничего не будут платить. Эти 200 евро - скорее социальная выплата тем, кто не может найти работу. В ближайшие шесть месяцев найти работу будет намного сложнее, чем прежде. Если люди не получают пособие по безработице, то выплата этих 200 евро - логична. Это деньги для тех, у кого возможно нет других доходов не по их вине, а потому, что на рынке сложилась такая ситуация", – сказал экономист.

По мнению Повилаускаса, 200 евро лишившимся работы людям - одно из лучших решений принятого в четверг плана.

"Я согласен, что может иметь место и злоупотребление, особенно в асоциальных семьях, люди могут лишиться мотивации идти на работу. Но в общем, я думаю, это одно из самых логичных в числе принятых решений", – сказал экономист.

С ним согласна и экономист Индре Гените-Пикчене. По ее словам, это хорошая мера, поскольку направлена на пострадавших во время кризиса.

"Пусть это и небольшая помощь, но если человек по какой-то причине не получает пособие по безработице, то такая периодическая помощь важна. Это одна из немногих целенаправленных мер пакета. Она предназначена для пострадавших во время кризиса – для тех, кто лишился работы, поскольку найти работу сейчас непросто", – сказала экономист.

Другие меры, по словам Гените-Пикчене, должны быть "ориентированы на больше всего пострадавший во время кризиса сектор, сферы деятельности, людей".

"Расходы государства, которые финансируются на деньги налогоплательщиков, должны быть направлены не на создание краткосрочных эффектов потребления, а иметь смысл в долгосрочном периоде. Они должны быть предназначены для такого бизнеса, где спрос на товары и услуги упал", – сказала она.

Экономист Ромас Лазутка сказал, что хотя такое решение о помощи и приветствуется, но есть несколько нюансов.

"Хорошо, что была предпринята инициатива, но результат такой наполовину. Она осуществляется не комплексно с другими предложениями, кроме того, это небольшая сумма. Мало того, решение, что выплата касается только периода, когда наблюдается пандемия, тоже не совсем обосновано", – считает Лазутка.

По его словам, лишившиеся работы люди должны получить не по 200, а по 257 евро – это сумма, необходимая для удовлетворения минимальных потребностей. Кроме того, вызывает вопрос ее выплаты в течение 6 месяцев.

Лазутка сказал, что ее должны платить постоянно.

"Эта выплата должна быть постоянной. Через год-другой кризисы могут повторяться, да и вне кризисного периода есть люди, которые не получают выплат из "Содры", – сказал собеседник.

Напомним, что 7 мая парламент Литвы утвердил пакет помощи бизнесу, работникам, пенсионерам и малоимущим лицам в размере 931,7 mln. евро. В нем есть выплаты безработным, которые не получают пособие по безработице, эта выплата составит 200 евро в месяц. Получающим пособие будут платить 42 евро сверху на поиски работы.