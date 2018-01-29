Правда, как считают аналитики, это может быть однократное явление, однако они все равно полагают, что самый "черный" период эмиграции уже в прошлом. Данные Департамента статистики показали, что в прошлом году из Литвы уехали 57 200 человек, это на 6900 больше, чем в 2016 году. За тоже время в Литву приехали 29 300 человек, это на 9200 больше, чем в 2016 году. Большая их часть – вернувшиеся эмигранты. Беседа о тенденциях в сфере эмиграции с экономистом банка Luminor Жигимантасом Маурицасом.

– Вы предлагаете спор: 1000 евро, что эмиграция в этом году будет ниже, и еще 500 прибавите за то, что чистая эмиграция в этом году будет ниже, чем за последние 25 лет, т.е., что в 2018 году Литву покинет не больше 11 000 человек. Еще Вы говорите, что если проспорите эти 1500 евро, то переведете их на счет Литовской армии. Но если положительные данные за декабрь, как говорят аналитики - это однократное явление, то Вы рискуете потерять свои деньги? Для Вас это небольшая сумма?

– Конечно, это деньги. Но любой спор - это риск,но есть много рациональных объяснений моему риску. Во-первых, что касается 1000 евро. Миграция в этом году точно должна быть меньше, чем в прошлом, разве что случится что-то неожиданное и очень плохое в Литве или в мире. В начале прошлого года сильно выросла статистическая миграция из-за взносов ОНЗ, поскольку жители, чтобы не платить этот налог, искусственно регистрировались в других странах. Поэтому в январе-феврале было по 7000 эмигрантов в месяц. В декабре прошлого года, когда баланс был положительный, эмигрантов было меньше 3000. Думаю, что эти 3000 - более реальное число, чем 7000. Итак, с первой частью все просто.

– Кстати, кто-то принял ваш вызов?

– Нет. Я провоцировал, но никто мой вызов не принял. Что касается второй части, то здесь риск немного выше. Иммиграция в Литву не первый год растет. Это не временная тенденция. Можно надеяться на 35 000–40 000 иммигрантов в этом году. Поскольку эмиграция снизится, и будет меньше 50 000, то и соотношение (иммигрантов/эмигрантов – LRT.lt) будет меньше, самым низким за последние 25 лет. А может быть, даже будет баланс.

– То есть не только меньше 11 000, но и, к примеру, плюс 500?

– Да, как в декабре прошлого года.

– Я не просто так спросил Вас, деньги ли эти 1500 евро, поскольку зарплаты - это именно тот пункт, из-за которого мы уезжаем. У нас небольшие зарплаты, поэтому люди ищут лучшего заработка за границей. Неужели сейчас все будет так, что все будет быстро расти, поэтому свои могут вернуться домой и спокойно жить?

– Разница в зарплатах есть, она сохранится, она слишком велика, но люди находят ниши по специальности, скажем, информационные технологии или другие секторы, где зарплаты ненамного выше. Люди решаются получать меньше, но жить в своем окружении. Другой момент существенный – если взглянуть на статистику, куда люди возвращаются - это крупные города. И успех нашей эмиграционной политики, я думаю, по большей мере зависит от привлекательности наших больших городов. Насколько они будут конкурентоспособны в европейском масштабе и сколько у нас будет этих городов, к сожалению, сейчас реально есть лишь один – Вильнюс. Но если мы будем надеяться, что человек, прожив 5-7 лет в Лондоне или Дублине решится, вернуться в небольшой городок, скажем Скуодас, Купишкис или Пасвалис... Чаще всего, к сожалению, на такие радикальные решения люди не идут.

– Какие Вы видите шаги нашего правительства в деле снижения масштабов эмиграции?

– Я думаю, в первую очередь не надо злить эмигрантов решениями, подобными ОНЗ. Может, теоретически, это и неплохое решение, но то, как это подается, как его люди понимают, как вообще оценивают наше государство, его эффективность, доверие к нему, такого не должно делать. Другой момент – наверное, должны стараться обеспечить максимально хорошие условия для местных жителей и создавать как можно более ясную систему.

Хороший пример - Люксембург. Он лидирует в сфере инвестиционных фондов. Но почему? Потому что все там расписано в книжечке едва ли не из нескольких страниц. Все - от А до Я. Такое должно быть и для наших эмигрантов, чтобы не было такого, что люди вернулись, хотят вести детей (в школу – LRT.lt), а там какие-то выравнивающие классы. Надо более гибко подходить ко всему, если мы хотим вернуть эмигрантов. Третий момент – все же, даже если это и непопулярно, не нужно столько внимания регионам, туда люди все равно не возвращаются. Надо укреплять центры, создавать центры лидерства, мировые центры лидерства ЕС – иметь несколько или один, но хороший университет мирового уровня, какие-то инновационные центры, инвестиции, крупные компании.

Не потребуются дополнительные кампании, вроде компенсаций за жилье в регионах, которые сейчас придумали. Не из-за дорогого жилья люди уезжают. Жилье очень дешевое, иногда до смешного дешевое. Уезжают люди из-за небольших зарплат, нет рабочих мест, низкое доверие к государственным ведомствам, высокий уровень коррупции и т.д.

– Вот Вы и сказали, что у нас проблемы с лидерами и идеями – на самом деле это проблема Литвы. Как Вы думаете, какой будет Литва в конце 2018 года? Сколько здесь будет людей? Изменится ли их количество, по сравнению с тем, что есть сейчас?

– Я думаю, что оно все же уменьшится. Конечно, уменьшится. Но мой прогноз – должно быть 2,8 млн. Литва - феномен, у нас нет ни войн, ни стихийных бедствий. Это стабильный период – мэ являемся членами НАТО, ЕС, еврозоны, скоро станем членами ОЭСР, у нас образованные люди, но все равно у нас высокий уровень эмиграции. то необычно в мировом масштабе.

Такого в Литве почти не должно быть. Люди должны ехать в нашу страну. Поэтому, если взглянуть на долгосрочную перспективу, если говорить о 2050 годе, я думаю, большая часть прогнозов, что здесь будет 1,5 млн. - это глупости. Больше вероятность, что в 2050 году в Литве будет 4 млн. жителей. Конечно, это не факт...

– Тут Вы спор не предлагаете?

– Что это будут литовцы здесь - нет. Но людей будет больше. Я думаю, точно будет больше, такой уж мы феномен.

– Спасибо за интервью.