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Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что бой с кризисом безработицы во время пандемии Литва выиграла, но в войне победу пока не одержала.
Žygimantas Mauricas
Žygimantas Mauricas
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Первый бой кризисом безработицы во время пандемии Литва выиграла – большая часть работников, которые во время карантина ушли в простой, вернулись на рабочие места. Это неплохое достижение в контексте других стран, поскольку, например, в Великобритании в июне в простое еще были 9,5 млн. жителей (21% рабочей силы), а общий показатель безработицы составлял 27%", – писал в фейсбуке Маурицас.

По его словам, уровень безработицы в Великобритании был в два раза выше, чем в Литве. Однако экономист отметил, что в войне с кризисом безработицы победу еще не одержали.

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"В глаза бросается высокий уровень безработицы (и он растет), до кризиса он составлял 10% и был один из самых больших в ЕС. В Литве такой показатель безработицы объясняется большой структурной разницей по регионам и недостаточным поощрением в деле легального трудоустройства. В этом Литва напоминает Финляндию 1990-ых, когда быстрый рост экономики, технологический прогресс и создание государства благосостояния не помогли стране снизить уровень безработицы до однозначного показателя после кризиса 1990-ых в течение 9 лет (с 1992 до 2000 года)", – сказал Маурицас.

По данным Службы занятости, 7 от общего количества трудоспособного населения страны.

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