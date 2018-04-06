Об это LRT.lt сказал экономист Нериюс Мачюлис и финансовый аналитик Марюс Дубниковас. Однако Мачюлиса удивляет прогноз роста зарплат: "Я думаю, при нынешней экономической ситуации, соотношении зарплат и продуктивности, зарплаты должна повышать большая часть компаний".

По данным опроса, проведенного по заказу банка Citadele, нынешнюю налоговую систему руководители 72,5% компаний оценили отрицательно и всего 18,5% – положительно. Всего 6% предпринимателей считают, что в ближайший год ситуация в этой сфере улучшится, а ухудшение прогнозирует глава каждой второй компании.

Между тем опрос, проведенный по заказу Центробанка Литвы, показал, что половина компаний в этом году планирует повышать зарплаты своим работникам. Кроме того, большая часть участников опроса считает, что зарплаты будут быстро расти в ближайшие несколько лет.

По словам экономиста Swedbank Мачюлиса и финансового аналитика Дубниковаса, планы повышения зарплат не противоречат тому, что половина глав компаний считает, что налоговая реформа будет иметь отрицательный эффект.

"Я не думаю, что только отрицательные ожидания и пессимизм в связи с будущей налоговой реформой должны помешать росту зарплат. Давление в этой сфере сейчас очень велико, поскольку во многих секторах не хватает работников. Экономические данные этому способствуют – в прошлом году рост экономики был очень велик, он превысил 4%, в этом году он составит не меньше 3%. Это позволяет компаниям повышать зарплаты.

Конечно, в некоторых регионах, в небольших городах, где есть всего несколько компаний, у работников нет выбора, у них нет сильных рычагов в ходе переговоров, поэтому компании могут злоупотреблять положением и не повышать зарплаты. Но таких компаний меньшинство, меня удивило, что всего 50% компаний намерены повысить зарплаты. Я думаю, в нынешней ситуации (...) это должны делать большинство", – сказал Мачюлис.

Дубниковас заметил, что у бизнеса беспокойство вызывает любая неизвестность, поэтому пессимизм вызывает и будущая налоговая реформа, о которой правящие пока ничего не говорят.

"Бизнес боится за будущее, но, видя потребность в специалистах, чтобы их удержать, ему неизбежно придется повышать зарплаты. Это хорошо для экономики, поскольку вырастет покупательная способность жителей. Но для компаний - это больше напряжения, их доходы растут, но прибыл снижается. Бизнес вынужден повышать зарплаты и в этом смысле есть риск, другой риск – изменения в сфере налогов, о которых сегодня никто ничего не знает", – заметил Дубниковас.